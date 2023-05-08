نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار البامية: «إعداد طاجن باللحم أصبح فوق طاقة الطبقة المتوسطة»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن كيلو البامية سجل 40 جنيها وكيلو اللحوم ب300 جنيه، مشيرًا إلى أن طاجن البامية يحتاج للحوم وبامية وطماطم وبصل وثوم وزيت وزبدة وكسبرة وفلفل أسود وملح ونار هادئة، فمن أجل أن تحضر طاجن لحمة بالبامية بجانب طبق أرز وخبز بلدي يحتاج إلى ما يقارب إلى 500 جنيه.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هذا الطاجن أصبح فوق طاقة الطبقه المتوسطة.

وأضاف أبوصدام أن نبات البامية يصل طوله لـ 2 متر تنتج ثمارا على شكل قرون تؤكل طازجة أو مطبوخة وهي صغيرة الحجم تتخشب إذا زاد حجم القرون وهي تجني يوميا عند ارتفاع درجات الحرارة وكل يومين في المناخ الدافئ وكل 4 أيام عند انخفاض درجات الحرارة، وينتج فدان البامية 2 طن من القرون الصغيرة تقريبا في العروات المبكرة والعراوت المتأخرة وفي الظروف المناسبة ينتج نحو 3 طن قرون صغيرة الحجم.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يتم الجني باستخدام مقص مع ارتداء العامل قفازا لتجنب الإصابة بأشواك البامية.

وأوضح ابو صدام أن البامية تزرع في مصر طوال العام في 4 عروات أساسية هي العروه الصيفية المبكرة، وتزرع في يناير وفبراير في صعيد مصر غالبا تحت الانفاق البلاستيكية والعروه الصيفية المتأخرة وتزرع في مارس وأبريل ومايو، وهي العروة التي تزرع في جميع أنحاء مصر والعروة الخريفية، وتزرع في يوليو وأغسطس والعروة الشتوية وتزرع في سبتمبر.

ونوه نقيب الفلاحين أنه يمكن زراعة البامية في الصوب الزراعية في أي وقت من العام، ويبدأ جمع ثمار البامية بعد شهر إلى 3 أشهر من الزراعة حسب الصنف ووقت ومكان وطريقة الزراعة، ويستمر الجمع من المحصول لمدة شهرين على الأقل.

وألمح عبدالرحمن أن أسباب ارتفاع أسعار البامية حاليا يرجع إلى قلة المعروض من الإنتاج حاليا، وزيادة الطلب على البامية في بشائر إنتاجها؛ حيث إن ثمار البامية الموجودة حاليا هي من إنتاج العروة الصيفية المبكرة، وهي مساحات قليلة بسبب ارتفاع تكلفة زراعتها تحت الأنفاق البلاستيكية وإنتاجها ضعيف لانخفاض حرارة الجو وما زالت نباتات البامية في بداية إنتاجها.

وأكد أبوصدام أن أغلب المنتجات الزراعية تكون مرتفعة الأسعار في بدايتها ثم تبدأ في الانخفاض مع زيادة نضج المحاصيل مبشرا عشاق البامية من المواطنين أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض مع زيادة الكميات المنتجه كلما ارتفعت حرارة الطقس.