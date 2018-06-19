نقيب الفلاحين يعرض 11 مشكلة للمزارعين على وزير الزراعة الجديد

الصاوي أحمد التقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بوفد النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام، حسين عبدالرحمن أبوصدام، لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة. وتقدم وفد النقابة بالتهنئة للوزير الجديد على منصبه،…

الصاوي أحمد

التقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بوفد النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام، حسين عبدالرحمن أبوصدام، لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وتقدم وفد النقابة بالتهنئة للوزير الجديد على منصبه، مطالبين بفتح أبواب الوزارة المغلقة لكل الفلاحين والمزارعين على اختلاف توجهاتهم وارائهم السياسية.

وعبر نقيب عام الفلاحين فى تصريحات صحفية الثلاثاء، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من قبل الوزير وأنه يستبشر خيرا به خلال الفترة القادمة

وأكد النقيب العام حسين عبدالرحمن أبوصدام، أن وزير الزراعة رحّب بوفد النقابة واستمع إلى مطالبهم المشروعة، ووعد بتقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى بكافة محافظات مصر، مؤكدا أنه ضد سياسة الأبواب المغلقة وأنه أعطى تعليماته باستقبال المعارضين للوزارة قبل المؤيدين لها، وأن مكتبه مفتوح للجميع دون استثناء على مدار 24 ساعة.

وأوضح نقيب عام الفلاحين ، أن وفد النقابة عرض على الوزير عددا من المطالب الملحة التى تواجه الفلاحين وفى مقدمتها مد فترة تقنين الاراضي الصحراوية ووعد الوزير بدارسة الامر وقال الوزير ” إن هدفه الاول هو رفعة الفلاح ” ووعد بالإنتهاء قريبا من منظومة الكارت الذكي

كما تمت مناقشة مشكلة التأمين الصحى على الفلاحين، وتدهور زراعة القطن وتراجع المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى عدم تخصيص معاش للفلاحين، وارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعة وملاحقة الفلاحين، وعدم وجود آلية محددة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف “أبوصدام” أنه عرض على الوزير أزمات نقص مياه الري في نهايات الترع، وارتفاع أسعار الأسمدة ، وغياب الإرشاد الزراعي، وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالأسواق،وإعادة هيكلة قناة مصر الزراعية التى تعد منبرا للفلاحين مع الاحتفاظ بقياداتها الحالية نظرا لكفاءتهم

ولفت إلى أن الدكتور عز الدين أبوستيت وعدنا بالعمل على حل تلك المشكلات التى تواجه الفلاحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا خلال لقائه بوفد الفلاحين أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومى المصرى، وأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفلاح، وأن العام الحالى سيكون بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح،

