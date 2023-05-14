نقيب الفلاحين يعدد رسائل زيارة الرئيس السيسي لشرق العوينات

قال عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرق العوينات تبعث بعدة رسائل للداخل والخارج، وتؤكد إصرار الرئيس على المضي نحو التنمية الزراعية رغم كافة التحديات.. لافتا إلى أن مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي متكامل عملاق بجنوب غرب مصر بعد توشكى ويساهم في تقوية الأمن الغذائي المصري.

وأضاف أبوصدام في تصريحات له منذ قليل، أن افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح من شرق العوينات يلقي بالضوء علي هذه الأراضي البكر مما يزيد من فرص جذب الاستثمار الزراعي ويساهم في الحد من نسبة البطالة بما توفرها المشاريع الجديدة من فرص للعمل وتساعد الكميات المنتجة من الأقماح في الأراضي الزراعية الجديدة بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع إنتاج البطاطس إشاره واضحة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية بما يزيد من دخل المزارعين ويحفزهم على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية.

وأضاف أن معظم الأراضى المستصلحة حديثا تعتمد على المياه الجوفية بما يعظم استفادتنا من المخزون الجوفي بالإضافة إلى أن كافة هذه المشاريع تمثل نماذج حية للزراعة بالطرق الحديثة واستخدام الطاقة النظيفة والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه وبإنشاء المدن والمصانع فيها تصبح هذه المشاريع مدن زراعية متكاملة تجذب سكان المدن المكتظة وتساهم في النهضة الزراعية المنشودة لمصر الجديدة.