نقيب الفلاحين يعتزل العمل السياسي

الصاوي أحمد أعلن حسين عبد الرحمن عبد العال، نقيب عام الفلاحين، أنه لن يترشح لأي منصب سياسي، وخاصة مجلس النواب، واستقالته من جميع الأحزاب السياسية التي سبق أن انضم إليها، مشيراً إلى أنه فضل أن يتفرغ لقيادة النقابة العامة للفلاحين لتحقيق غد أفضل للفلاح وللزراعة المصرية.جدير بالذكر أن الحاج ح



الصاوي أحمد



أعلن حسين عبد الرحمن عبد العال، نقيب عام الفلاحين، أنه لن يترشح لأي منصب سياسي، وخاصة مجلس النواب، واستقالته من جميع الأحزاب السياسية التي سبق أن انضم إليها، مشيراً إلى أنه فضل أن يتفرغ لقيادة النقابة العامة للفلاحين لتحقيق غد أفضل للفلاح وللزراعة المصرية.

جدير بالذكر أن الحاج حسين عبد الرحمن كان قد ترشح سابقا لمجلس الشعب ومجلس الشوري ومجلس النواب، كما شغل منصب نائب رئيس حزب الغد ومنصب نائب رئيس حزب الأحرار ومساعد رئيس حزب التجمع، وأمين الفلاحين علي مستوي الجمهورية لحزب الانتماء المصري.

جدير بالذكر أنه لا توجد نقابة مهنية موحدة للفلاحين حتى الآن، وكل النقابات الحالية مستقلة.