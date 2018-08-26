نقيب الفلاحين يعترض على قانون الري: يزيد الأعباء

الصاوي أحمد:قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع قانون الري الجديد يزيد الأعباء علي الفلاحين ولا يوفر نقطة ماء فقد غلظ العقوبة للتعدي علي نهر النيل لدرجة الحبس وأعطي للحكومة صلاحيات واسعة بإزالة التعديات وحماية الشواطئ والممرات المائيه وجرم إهدار المياه في زراعة المحاصيل شرهة استهلاك ال

الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع قانون الري الجديد يزيد الأعباء علي الفلاحين ولا يوفر نقطة ماء فقد غلظ العقوبة للتعدي علي نهر النيل لدرجة الحبس وأعطي للحكومة صلاحيات واسعة بإزالة التعديات وحماية الشواطئ والممرات المائيه وجرم إهدار المياه في زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه ومنع وضع أقفاص لتربية الأسماك في النيل وحظر استخدام المياه العزبة في تغذية الأسماك.

وأضاف أن القانون لا يلتفت إلي مصلحة المزارعين الذين يزرعون هذه المحاصيل منذ مئات السنين وأن زراعة أصناف أخري قد يؤدي إلي خسائر اقتصادية كبيرة لهولاء المزارعين نظرا لطبيعة الأرض وعدم جودة الأصناف البديلة وقلة عائدها الاقتصادي، كما لم يتطرق إلي مصير الأراضي القريبة من البحر والتي يلزم غمرها بالماء لتفادي تلفها من زيادة المياه الجوفية والأملاح كما تجاهل حقوق الصيادين ومربي الأسماك ولم يوفر لهم البديل.

وأوضح أن القانون الجديد سيقنن أوضاع روابط المياه ويحولها لكيانات رسمية ويضع خريطة لهذه الروابط بحيث تعمل لصالح وزارة الري، مشيرا إلى أن القانون سيضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية، ويضبط استخدامها مما قد يؤدي لفرض رسوم إضافيه لاستخدام هذه المياه ويزيد الأعباء علي من يريدون حفر آبار جوفيه للزراعة بحجة الحفاظ علي المياه الجوفية.

وأكد أن الاتجاه إلي تغليظ العقوبات والتضييق علي المزارعين دون إيجاد مخرج أو بديل لهم قد يؤدي إلي نتيجة عكسية فقبل إقرار مثل هذه القوانين التي تمنع زراعة بعض المحاصيل يجب توفير بدائل بنفس العائد الاقتصادي، كما أنه يجب النظر إلي البعد الزراعي وطبيعة الأرض وأهمية الزراعة والوضع الاقتصادي المتردي لمستخدمي المياه الجوفية في الزراعة والوضع المالي لصيادين الأسماك من النهر والترع، ومدي الإضرار التي تعود علي الدولة في حالة فقد عمال الزراعة لمصدر رزقهم دون وجود بديل لهم يعملون به فقد يتحول التخوف من نقص الماء إلي قنبلة تدمر البلاد.