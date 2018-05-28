نقيب الفلاحين يطالب وزير الزراعة بالنزول إلى مراكز البحوث

الصاوي أحمدقال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يناشد د. عبدالمنعم البنا النزول لمواقع الأعمال بنفسه؛ حيث إن إصدار تقارير صحفية كل ساعة من المكتب بوزارة الزراعة لا تحل عقدة، وللأسف هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الواقع، فالواقع العملي يختلف تماما وظهور الوزير مع الفلاحين يرفع الروح المعنوية

الصاوي أحمد

قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه يناشد د. عبدالمنعم البنا النزول لمواقع الأعمال بنفسه؛ حيث إن إصدار تقارير صحفية كل ساعة من المكتب بوزارة الزراعة لا تحل عقدة، وللأسف هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الواقع، فالواقع العملي يختلف تماما وظهور الوزير مع الفلاحين يرفع الروح المعنوية ويكشف له الكثير.

وأضاف نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ”المال” أن وزير الزراعة الحالي لم يقم بأي زيارة لأي محطة بحثية من 55 محطة التابعة لمركز البحوث الزراعية ليكتشف المشاكل الحقيقية على أرض الواقع للمنطقة أو المحافظة التي تقع بها المحطة،كما يوجد 131 محطة زراعة آلية منتشرة في محافظات مصر لم يزر الوزير منذ تولية محطة واحدة لمعرفة المعاناة التي تكبدها الفلاح لتجهيز الأرض للزراعة.

وأوضح “عبدالرحمن” أنه يوجد 34 محطة تجارب زراعية لتطبيق الأبحاث العلمية التي تخرج من مركز البحوث الزراعية، هل زار الوزير محطة لكي يعرف ما يدور على أر ض الواقع؟ للأسف موظفون كثر بلا متابعة حقيقية فلا توجد أبحاث تطبيقية على أرض الواقع، وكلها أبحاث لترقية أصاحبها للمناصب الأعلى وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة العبء على كاهل الفلاح الذي طالما يتحمل كسل المتكاسلين واستهتار المستهترين والمواطن يعيش على أمل النهضه الزراعيه الموعود بها.

وأشار نقيب عام الفلاحين أنه من أكثر من شهرين حذر من عدم التطعيم الكامل المواشي وأثر ذلك على مربي المواشي من الفلاحين والمواطنين ولا استجابة من وزارة الزراعة حتى نفقت المواشي في محافظة بني سويف، وأغلقت الأسواق وقطعت أرزاق الغلابه حيث يوجد 34 محطة إنتاج حيواني تابعة لمركز البحوث الزراعية هل زار الوزير أي محطة لمعرفة الكارثة التي يعيشها الفلاحين بسبب انتشار الامراض الحمى القلاعية والجلد العقدي والحمي الثلاثيه بسبب هذا الاهمال والاكتفاء بتصريحات صحفية لا تغير من الامر شيء وصلنا إلى ما نحن فيه فهل نرى معالي الوزير قريبا في القرى والنجوع وسط أهله من الفلاحين.