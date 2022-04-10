طالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين جميع مزارعي القمح بضرورة توريد أكبر كمية ممكنة من إنتاجهم للحكومة وعدم بيع أية كميات من الأقماح خارج الجهات الحكومية.

وتابع نقيب الفلاحين علي مزارعي الأقماح أن يثبتوا للعالم وللمصريين أنهم لن يتأخروا يوما عن تلبية نداء الوطن وأنهم جيش مصر الأخضر والحارس الأمين للأمن الغذائي المصري في أي أزمة.

مؤكدا أن مزارعي الأقماح علي وعي كامل بكل الأحداث التي تدور عالميا ومحليا وانهم علي استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة في تخطي الظروف الاستثنائية الحاليه وقطع الطريق علي كل المتربصين بمصر والمصريين.

وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح للجهات الحكومية في ظل وفرة الإنتاج من الأقماح، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لدعم مزارعي الأقماح وتمهيد كافة الطرق لتسهيل عمليات توريد الأقماح وعزم الحكومه علي صرف مستحقات المزارعين فور تسليم الأقماح أو في غضون 48 ساعة علي الأكثر، بالإضافة إلى توفير نقاط لتجميع الأقماح بالقرب من أماكن الإنتاج لتخفيف الأعباء علي المزارعين ومنع التزاحم أمام الصوامع.

وأوضح أبوصدام أن موسم القمح الحالي افضل موسم علي الإطلاق من ناحية المساحات والإنتاج والأسعار، فمن حيث المساحات وصلت المساحات المزروعة لأول مره إلى 3.6 مليون فدان بزيادة نحو 400 ألف فدان تقريبا عن الموسم الماضي ومن حيث الإنتاجية نتوقع إنتاج نحو 10.5 مليون طن نظرا لزيادة المساحات المزروعة واعتدال المناخ وعدم إصابة محصول القمح هذا الموسم بأية أمراض.



بالإضافة إلى زراعة أغلب المساحات بأصناف من الأقماح عالية الإنتاجية ومقاومه للامراض وتتحمل التغيرات المناخية.



ومن حيث السعر فقد حددت الحكومة 885 جنيه لاردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزياده نحو 160جنيه عن الموسم السابق والذي كان فيه سعر اردب القمح درجة نقاوة 23.5 هو725 جنيه فقط

مؤكدا ان محصول القمح بات من اكثر المحاصيل المربحه للمزارعين هذا الموسم والمضمون تسويقها