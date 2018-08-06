نقيب الفلاحين يطالب بوقف تحويل أرض زراعة بسوهاج لمدافن مخلفات صلبة

الصاوي أحمدطالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف القرار الجمهوري رقم 680لسنة 2013 والذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والذي يخصص قطعتي أرض بسوهاج لإقامة مدفنين للمخلفات الصلبة.وأوضح أن القطعة الأولي مساحة 118.7 فدان بمحافظة سو



الصاوي أحمد

طالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف القرار الجمهوري رقم 680لسنة 2013 والذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والذي يخصص قطعتي أرض بسوهاج لإقامة مدفنين للمخلفات الصلبة.

وأوضح أن القطعة الأولي مساحة 118.7 فدان بمحافظة سوهاج مركز دار السلام والقطعة الثانية مساحة 5.5فدان محافظة سوهاج مركز أخميم أراضي أملاك دولة لصالح محافظة سوهاج.

وأضاف نقيب الفلاحين أن عدد كبير من الأهالي تقدموا بشكاوي تفيد أن الأرض صالحة للزراعة وأنهم يستغيثون بالرئيس السيسي للاستعاضة عن هذه المساحة بمساحة أخرى تكون بعيدة عن المساكن وغير صالحة للزراعة ووقف إزالات الزراعات الموجودة في هذه الأرض

وأوضح أن هؤلاء الأهالي مستعدون لشراء هذه الأراضي بالسعر الذي تحدده الحكومة وخصوصا أن لجنة المعاينة أوصت باستبدال هذه الأرض بأرض بور موجودة بالظهير الصحراوي، خاصة وأن هذه الأرض حاليا مزروعه وأن الإحدثيات الموجوده بالقرار الجمهوري غير مطابقة لأرض الواقع.