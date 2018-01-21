نقيب الفلاحين يطالب برفع سعر توريد البنجر إلى 600 جنيه

الصاوي أحمدطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، برفع قيمة سعر توريد البنجر من 500 جنيه للطن إلى 600، أسوة برفع سعر طن قصب السكر إلى 700 جنيه للطن، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات والأيدي العاملة، وناشدت النقابة وزارتي الزراعة والتموين ضرورة حل المشكلات التي يوا

الصاوي أحمد

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، برفع قيمة سعر توريد البنجر من 500 جنيه للطن إلى 600، أسوة برفع سعر طن قصب السكر إلى 700 جنيه للطن، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات والأيدي العاملة، وناشدت النقابة وزارتي الزراعة والتموين ضرورة حل المشكلات التي يواجهها الفلاحون والمزارعون خلال الفترة الأخيرة.

وقال عماد أبوحسين النقيب العام، إن إجمالي المساحة المزروعة ببنجر السكر بلغت العام الماضي 480 ألف فدان بنجر بدلا من 665 ألف فدان كانت تستهدف الدولة زراعتها بالبنجر، بمتوسط إنتاجية 18 طنا للفدان، موضحا أن البنجر يعد من المحاصيل الأكثر إنتاجية للسكر والأقل استهلاكا للمياه، حيث يتم إنتاج طن السكر من 7 أطنان بنجر مقابل إنتاج نفس طن السكر من 10 أطنان قصب، وأن الانخفاض في المساحات المزروعة يعود إلى توجه الفلاحين إلى زراعة محاصيل أخرى لانخفاض أسعار توريده إلى 500 جنيه للطن، وأن إجمالي المساحة المزروعة بقصب السكر في مصر تصل إلى 230 ألف فدان، لافتا إلى أنه يتم توجيه 250 ألف فدان منها لتوريد الإنتاج للمصانع، بينما تتم الاستفادة من باقي المساحات لإنتاج العسل الأسود والعصير، حيث يصل متوسط إنتاجية المحصول إلى 40 طنا للفدان.

وأوضح النقيب العام للفلاحين فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الفلاح المصرى يعانى كثيرا فى زراعته محصول قصب السكر خاصة بعد الارتفاع فى الأسعار والإنتاجية العالية لتكلفة الفدان والتى يتحملها المزارع، مشيرا إلى أن وفدا من أعضاء مجلس النقابة اجتمع مع المزارعين واللجنة الاقتصادية وممثلين عن الحكومة وتقدموا بمذكرة ليكون سعر توريد طن القصب 850 جنيها، وهذا هو السعر العادل خاصة بعد دراسة المصروفات من عمالة وأسمدة ورى ومبيدات وتكلفة النقل وغيرها، ولكن بعد عدة جلسات تم التوصل إلى سعر 700 جنيه للطن، وتوريد طن البنجر الى 600 جنيه لكن لم يتم اقراره بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز، أنه على الحكومة أن تعلن الأسعار الرسمية بشكل نهائى وسريع بخصوص القصب والبنجر، وذلك لمنع حالة القلق والتوتر والبلبلة التى تسود بين المزارعين الآن، منوها إلى أنه أيا كانت القرارات التى ستتخذ فنحن سنلتزم بها، لكننا نطالب بأن تكون متوازنة وتراعى الفلاح الذى يكد ويتعب طول العام فى زراعة هذا المحصول، فهناك أكثر من 21 ألف فدان فى الصعيد تزرع قصب السكر تعيش منها آلاف الأسر وينتظرون جنى ثمارها كل عام ،مشيرا إلى أن وفدا من النقابة التقى اللواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، لعرض مطالب المزارعين عليهم، وسوف يتم الاعلان عن الأسعار بشكل رسمي ونهائى خلال أيام قليلة لتشجيعهم على زراعة القصب والبنجر خلال الموسم المقبل.

من جانبه قال محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، إن البنجر يواجه العديد من التحديات التي تهدد زراعته بالانقراض، وحذر من ارتفاع أسعار مستلزماته، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، وعدم تجميع المساحات المزروعة من خلال الجمعيات التعاونية، فضلا عن مشكلة تسويق المنتج الذي تتحكم فيه المصانع حيث ربطت سعر الطن بأقل من 500 جنيه فقط، لافتا إلى أنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن زراعة البنجر بدءًا من الموسم المقبل، وسيتجه لزراعات أخرى.