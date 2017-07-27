نقيب الفلاحين يطالب بحل أزمة نقص المياه بالترع

الصاوي أحمد:أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، أنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين إثر تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر أراضيهم، بسبب نقص مياه الري، مما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن محافظة المنيا التى يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزر

الصاوي أحمد: أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، أنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين إثر تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر أراضيهم، بسبب نقص مياه الري، مما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن محافظة المنيا التى يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة، ويوجد بها 3 مصارف رئيسية تمر بها ، هى نهر النيل وترعة الإبراهيمية، وبحر يوسف، فإن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، ولا تصل مياه الرى إلى نهايات الترع، خاصة مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات و العنب والموالح مما يهددها بالفناء . وطالب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى – فى بيان اليوم الخميس – بضرورة تحرك المسئولين وتوفير مياه الري اللازمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية بمصر، ومكافحة نبات ورد النيل الذي تسبب في إعاقة تدفق المياه إلى المجاري المائية والترع، خاصة وأن هناك بعض الفلاحين استخدموا مياه الصرف الصحي التى تحتوى على مواد كيمائية صلبة فى رى محاصيلهم، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين، وإصابتهم بالفشل الكلوى والأمراض السرطانية، بجانب تدمير آلاف الأفدنة، بسبب عدم وصول المياه إلى أراضيهم الزراعية، و جفاف الترع والمجاري المائية المغذية لأراضيهم، مما يؤثر على خصوبة التربة ويهدد بتلف المحاصيل.



وأوضح “عبدالرحمن” أن العديد من قري محافظة المنيا والتى تقع بالقرب من مجرى نهر النيل، تعاني أراضيها الزراعية من العطش، بسبب عدم الانتظام في فتح بوابات الترع بصفة منتظمة فى قرية البسقلون، منذ شهرين والمحاصيل مهددة بالجفاف وارتفاع نسبة الملوحة بالأرض الزراعية.

