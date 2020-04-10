نقيب الفلاحين يطالب بتسليم الأقماح للحكومة

قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن أسعار استلام القمح هذا العام مرضية وأعلي من العام الماضي بنحو 15 جنيها للإردب، لافتا إلى أن أسعار الأقماح الموسم الماضي كانت كالتالي، 685 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 670 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و 655 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

و أضاف نقيب الفلاحين أنه بينما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و 670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار إلى أن الحكومة بإعلانها عن هذه الأسعار الحالية في ظل الأزمات الطبيعية الطاحنة وتفشي فيروس كورونا وتدني أسعار الأقماح عالميا فأنها تساند الفلاحين وتشجعهم علي زيادة المساحات من زراعة القمح الموسم المقبل.

وكشف نقيب الفلاحين أن هذا السعر سوف يحقق هامش ربح جيد للفلاحين حيث ينتج الفدان في المتوسط نحو 18 إردبا بخلاف التبن الذي يضيف عائد اقتصادي آخر لمزارعي القمح.

وطالب عبدالرحمن الفلاحين بالرضا بهذا الربح وتسليم الأقماح للحكومة مساندة للدولة في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلي أن هذا الموسم سيكون أعلي المواسم إنتاجا للقمح بالنظر إلي زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم لنحو3.4 مليون فدان بزياده نحو 150 ألف فدان عن العام الماضي تقريبا وعدم إصابة مزروعات الأقماح بأية أضرار بخلاف الرقاد الذي أصاب بعض المحاصيل نتيحة الرياح التي صاحبة عاصفة التنين التي ضربت البلاد مؤخرا.