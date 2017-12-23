نقيب الفلاحين يطالب بالتحقيق في استيراد مجزئات الدواجن

الصاوي أحمد:انتقد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قرار هيئة السلع التموينية الخاص باستيراد مجزئات دواجن من أوكرانيا، لأن ذلك القرار يهدم صناعة الدواجن التى تعد إحدى القطاعات الهامة بالزراعة، والتى حققت فيها مصر اكتفاء ذاتيا سواء فى اللحوم أو البيض.وأشار نقيب الفلاحين فى بيان اليوم ال

الصاوي أحمد:

انتقد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قرار هيئة السلع التموينية الخاص باستيراد مجزئات دواجن من أوكرانيا، لأن ذلك القرار يهدم صناعة الدواجن التى تعد إحدى القطاعات الهامة بالزراعة، والتى حققت فيها مصر اكتفاء ذاتيا سواء فى اللحوم أو البيض.

وأشار نقيب الفلاحين فى بيان اليوم السبت، إلى أن ذلك القرار تسبب فى دخول شحنات مجزئات دواجن مجمدة تنتهى صلاحيتها فى شهر فبراير المقبل، بعد أن قام المستوردون بإغراق السوق المحلية بها، وبالتالى تدنى سعر المنتج المحلى ونتج عن ذلك خسارة مربى الدواجن فى مصر.

وأوضح أبوصدام أنه كان يتحتم على المسئولين فى وزارة التموين البحث عن بدائل أخرى تعود بالنفع على المربين وعلى البلاد من خلال استيراد الأعلاف وتوفيرها للمربين داخلياً بأسعار مدعمة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على أسعار الدواجن وتنخفض أسعارها أمام المستهلكين بدلاً من استيراد مجزئات تقدمها بعض الدول كطعام للقطط والكلاب.

وطالب بضرورة فتح تحقيق مع المسئول عن اتخاذ قرار استيراد مجزئات الدواجن لأن هذا القرار دعم المنتج الأجنبى وتدمير لصناعة الدواجن المحلية التى يعمل فيها قرابة الخمسة ملايين عامل وتستوعب استثمارات كثيرة.

