نقيب الفلاحين يطالب المصريين بغسل الخضروات والفاكهة بالصابون لمواجهة «كورونا»

طالب محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين، الشعب المصري، بضرورة تناول الخضروات والفواكه والطعام الذي يعمل على تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على غسلها بالصابون والماء الدافئ، لتجنب الإصابة بأي فيروسات.

وأوضح النقيب العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم، أنه يتوجب على المصريين تناول طبق سلطة مكون من الخضار الطازج يوميا، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون مثل الطماطم والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر والجزر، والخيار والجرجير والخس، والفجل والبصل، والبنجر.

ونصح نقيب الفلاحين بتناول العسل الأبيض، من خلال معلقة على كوب ماء صباحًا لأنه يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي،وكذلك كوب عصير برتقال بالجزر، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي،والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

وكانت نقابة الفلاحين الزراعيين قد دشنت حملة “خليك فى الغيط” لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، وللحد من التجمعات والاختلاط خلال الفترة المقبلة.

وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لـ نقابة الفلاحين إن حملة “خليك في الغيط” تستهدف ما يقرب من 60 مليون فلاح بجميع ربوع محافظات مصر، لأن الفلاح هو العمود الفقري للدولة المصرية،واذا أصيب أو مرض مرضت مصر.

وأضاف: “لذلك أطلقنا الحملة للحفاظ على الفلاحين والمزارعين وأسرهم، لأن الفلاح الذي بعمل وسط الشمس في الغيط، ومعاه فاسه ومحراثه ويروى الأرض هو خط الدفاع الأول لعدم انتقال الفيروس بين عموم الشعب، عن طريق الخضار والفاكهة التى ينتجها المزارعون ويقومون ببيعها للناس”.

وشدد الأمين العام للفلاحين ،على ضرورة أن يأخذ المواطنين كافة الاحتياطات خلال تعاملهم في الشارع، مؤكدًا أن البقاء في الغيطان والمنازل خلال تلك الفترة هو خط الدفاع الأول ضد كورونا، لافتا إلى أن الفلاحين يهتمون بالنظافة جدا عن طريق الوضوء وتأدية فريضة الصلاة 5 مرات يوميا، مما يحد من انتشار فيروس كورونا، وبقاءه ففي الغيط بجوار زرعه ومواشيه يجعله عرضة للهواء الرباني والشمس التى تقضى على الفيروسات، كما تجعله لا يخالط أحد أو يجتمع مع احد وبالتالى لا تعرضه للاختلاط كثيرا ويعكف نفسه داخل أرضه ومعه اسرته.

وأضاف ابواللوز أن الحملة التى دشنتها وأطلقتها النقابة العامة للفلاحين جاءت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة جموع الشعب المصرى وليس الفلاحون وأسرهم فقط.