نقيب الفلاحين يطالب الزراعة بالإعلان عن مساحة الأرز الهجين

الصاوى أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا صرح فى مايو 2016 عندما كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث، بأن المركز نجح فى استنباط هجن أرز جديد ينتج الفدان منه من 5.5 إلى 6.5 طن وينضج فى مدة لا تزيد على 130 يوما وسوف نصل على حسب تصريحه فى عام 2018 إلى زراعة 250 ألف فدان من هذه النوعية.



واضاف نقيب الفلاحين أنه نتيجة ذلك استمر الإنفاق بالملايين لانتاج هذه النوعية التى ستوفر الماء وتزيد الانتاج كان آخرها تمويل 5 ملايين جنيه من اكاديمية البحث العلمى لانتاج التقاوى.



واوضح ابوصدام أن المفاجأة فى أن آخر هجن أرز سجل فى 2005 باسم مصر 1وهذا الصنف لم يزرع منه أكثر من 800 فدان وتدهور ولذلك نطالب الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوى بالإعلان عن كمية التقاوى من الارز الهجين التى تم اعتمادها 2018 ولماذا لم يزرع حتى الآن.



واشار حسين إلى أن مصر كانت تصدر حتى 2014 أكثر من مليون طن أرز وكان عندنا اكتفاء ذاتى من هذا المحصول الاساسى للمصريين الذى يفوق القمح فى حاجة المصريين له لان الأرز يمكن أن يأكل وحده أما رغيف الخبز فيحتاج إلى طعام بجانبه.



وتوقع نقيب الفلاحين أن هذه التصريحات والقرارات سوف تكلف الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الارز، بعد ما كنا نجلب ملايين الدولارات من تصديره.