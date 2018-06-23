نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بتطبيق منظومة الزراعة النظيفة

الصاوى أحمدطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، وزارة الزراعة بتطبيق منظومة الزراعة النظيفة لانتشال الفلاح من الخسائر المستمرة التى تواجهه خلال الفترة الأخيرة، كما طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعم الفلاح سنوياً أو تعويضه عن خسائره

الصاوى أحمد

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، وزارة الزراعة بتطبيق منظومة الزراعة النظيفة لانتشال الفلاح من الخسائر المستمرة التى تواجهه خلال الفترة الأخيرة، كما طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعم الفلاح سنوياً أو تعويضه عن خسائره.

وقال عماد أبوحسين، إن المبيدات الزراعية شكلت فى السنوات الأخيرة خطرًا على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان، بعد استخدام الفلاح المفرط لها، وبعد قرار بعض الدول العربية والأجنبية بوقف استيراد بعض المحاصيل معللة ذلك بأنها غير مطابقة للمواصفات، لذا كان لابد من إيجاد بديل أمام الفلاح يقلل به استخدام المبيدات لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف نقيب الفلاحين الزراعيين، فى تصريحات له اليوم السبت، أن إنتاج فدان القطن فى الزراعة النظيفة يصل إلى 15 قنطاراً، لافتا إلى أن الزيادة التى لحقت بأسعار الأسمدة لا تستطيع الدولة إيقافها، إضافة إلى رفع سعر الطاقة، موضحاً أن الحكومة لن تستطيع إيقاف كل هذه الزيادات، وأن الحل الوحيد هو زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن متوسط إنتاجية «الذرة الشامية» عند الفلاح يبلغ 22 إردباً، بينما وصل فى الزراعة النظيفة إلى 37 أردباً، وتوجد محاولات لزيادة البرسيم بنسبة 45% والبطاطس 40% والخضراوات 40%.

وأوضح أبوحسين أن معظم الخضراوات الموجودة بالأسواق غير صالحة للاستخدام الآدمى، حيث إن مصير الغذاء يوجد فى أيدى 10 ملايين فلاح، كل منهم له طريقته الخاصة فى الزراعة والتعامل مع المبيدات، حيث إن التعامل مع المبيدات والأسمدة «شبه عشوائى»، مطالباً الدولة بالتدخل السريع لإنقاذ الفلاح والزراعة.

ولفت إلى أن معدلات التسميد الآزوتى فى مصر من أكبر المعدلات فى العالم، وتعديل منظومة التسميد لتتوافق مع المعدلات العالمية المعترف بها واستخدام الأسمدة الحيوية بشكل علمى سيعمل على خفض استهلاك السماد، داعياً لأن تكون 64% أسمدة آزوتية مفردة «يوريا، نترات، سلفات» و14% أسمدة آزوتية بطيئة الذوبان مثل «البلاك يوريا ccu» و21% أسمدة حيوية، و١٪ آزوت من أسمدة مركبة «Npk»، مشيرا الى أن الهدف من تطبيق هذه المنظومة هو رفع كفاءة الأسمدة الآزوتية المفردة وتخفيض كمياتها وتكلفتها على الفلاحين.

وأشار الى أن الكثير من الدول حققت معدلات نمو مرتفعة مثل الصين والهند، مع العلم بأنها ستعمل على خفض استهلاك الأسمدة الآزوتية المفردة بنسبة لا تقل عن 50%، بمعنى أنه لو كانت الاحتياجات السنوية للمحاصيل الزراعية فى مصر تقدر بحوالى 10.8 مليون طن آزوت، أى ما يعادل 3.6 مليون طن يوريا، فإن استخدام هذه المنظومة سيخفض الاحتياجات إلى 5.4 مليون طن آزوت، أى ما يعادل 1.8 مليون طن يوريا فى السنة.

وتابع: الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة الذكية الحيوية فى مصر 100 طن أسمدة حيوية يومياً، بما يعادل ١٠٠٠ طن يوريا فى اليوم، وتمثل 10% من احتياجات السماد اليومية للمحاصيل الزراعية المزروعة فى مصر.

يذكر أن الزراعة النظيفة هى إنتاج محصول دون استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية والاعتماد على الأسمدة الطبيعية والمكافحة الحيوية للأمراض.