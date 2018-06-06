نقيب الفلاحين يطالب الحكومة باختيار وزير زراعة جديد

الصاوى أحمدطالبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن، باختيار وزيرا لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بفكر جديد، لإحداث طفرة تغيير فى قطاعات الوزارة المختلفة.وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن، "نريد من رئيس الحكومة الجديد اختيار وزير زراعة بحجم وزارة الزراعة يحقق أمنيات

الصاوى أحمد

طالبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن، باختيار وزيرا لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بفكر جديد، لإحداث طفرة تغيير فى قطاعات الوزارة المختلفة.

وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن، “نريد من رئيس الحكومة الجديد اختيار وزير زراعة بحجم وزارة الزراعة يحقق أمنيات الفلاح المصرى فى تحويل الصحراء لأرض خضراء”، مطالبا وزير الزراعة القادم بفتح مكتبه للفلاحين.

واوضح “نقيب الفلاحين ” أنه من ضمن رفض جموع الفلاحين لسياسات وزير الزراعة المستقيل الدكتور عبدالمنعم البنا هو بعده عن مشاكل الفلاحين وغلق مكتبه فى وجه الجميع، مشيرا الى أن الاسباب الرئيسية فى المطالبة برحيل البنا وعدم التجديد له،هو عدم اكتمال المشروعات القومية فى القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، حيث إنه حتى الآن لم يتم إطلاق مشروع الحيازة الإلكترونية أو الكارت الذكى للفلاح، كما أن مشروع المليون رأس ماشية غير واضح ولا توجد أى معلومات بشأن نسبة الإنجاز فى المشروع.

وكشف “عبد الرحمن “، أنه من ضمن أسباب رفضنا لعدم التجديد للبنا هو إخفاقه فى استكمال مشروع منطقة غرب المنيا، وهو استزراع 20 ألف فدان، لتكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجني، وفقًا لتوجيهات الرئيس، وكان الوزير قد وعد السيسى الانتهاء منه فى مارس الماضى ولم يكتمل حتى الآن.