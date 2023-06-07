نقيب الفلاحين يشيد بدور وزارة التموين في توفير اللحوم

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التموين لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة قبيل موسم عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الوزاة تقوم بدور محوري في ضبط الأسعار اللحوم والحد من ارتفاعها.

وأضاف عبدالرحمن أن نحو 5 آلاف رأس ماشية وصلت ميناء سفاجا من دولة جيبوتي، وستصل في الأيام القادمة قرابة 7 الاف رأس أخرى تدخل المحجر التابع لمجزر سفاجا تمهيدًا لذبحها، وطرحها في الأسواق بسعر 195 جنيها للكيلو، إضافة إلى نحو 5 آلاف طن من اللحوم المجمدة من دولة الهند وآلاف الأطنان من اللحوم من دولة البرازيل، ما سوف يسهم بشكل كبير في توفير اللحوم الحمراء، وانخفاض أسعارها ومنع استغلال واحتكار التجار للمواطنين.

وأشار عبدالرحمن إلى أن وزارة التموين تبذل جهودا عظيمه في الرقابة على الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار بعروضها المخفضة في المنافذ التابعة لها مع توفير مخزون استراتيجي من كل المواد الغذائية يكفينا لشهور عديدة مما يخلق مناخا تنافسيا لصالح المواطن.

وأكد أن الحكومة نوعت من مناشى الاستيراد واصبحنا لا نعتمد علي منفذ واحد، فنستورد اللحوم من الهند والبرازيل وجيبوتي وتنزانيا وتشاد واوغندا وكذلك السودان، إضافة الي التوسع في انشاء المجازر والمحاجر مما يساهم في توفير اللحوم الحمراء الصحيه ومنع حدوث ازمات.