نقيب الفلاحين يشيد بتشديد الرقابة على الأراضي أثناء عيد الفطر

الصاوى أحمد أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بسرعة استجابة وزير الزراعى لطلب نقابة الفلاحين بتشديد الرقابه على البناء على الأراضى الزراعية خاصة أيام عطلة العيد. وقال نقيب عام الفلاحين إنه بعد ساعات قليله من بيان النقابه الذي طالب…

الصاوى أحمد

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بسرعة استجابة وزير الزراعى لطلب نقابة الفلاحين بتشديد الرقابه على البناء على الأراضى الزراعية خاصة أيام عطلة العيد.

وقال نقيب عام الفلاحين إنه بعد ساعات قليله من بيان النقابه الذي طالب فيه الحكومه بالحفاظ علي الاراضي الزراعيه في ايام عيد الفطر المبارك وضرورة تشديد الرقابه علي الاراضي الزراعيه من البناء عليها اثناء إجازة عيد الفطر المبارك خاصة انه يأتي مع بداية مباراة مصر الاولي في كأس العالم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن بعض ضعاف النفوس يستغلون مثل هذه المناسبات في البناء علي الاراضي الزراعيه بالتعاون مع بعض الفاسدين وطلب تشديد العقوبه علي من يستغلون مثل هذه الاوقات للبناء عليها أو تجريفها أو استخدامها في غير أغراض الزراعه لاتلافها رغبه في تحويلها لاراض بور للاستفاده من ارتفاع اسعار اراضي المباني وبضرورة الحفاظ علي كل شبر من الاراضي الزراعيه.

كما اوضح أن الحفاظ على غذاء المصريين وشرابهم من التلوث يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الحكومه خاصة الجهات الرقابيه في كل الوزارات باعتبار ذلك خطا احمر لا يجب العبث به خاصة الكشف الدوري علي متبقيات الادويه والحملات المكثفه على المصانع والمحلات التي تصنع وتبيع هذه الادويه وضرورة التوعيه والارشاد لمستخدميها من حيث مكان الشراء والكميه الامنه للاستخدام وفترة بقاء المبيد على الثمار خاصة في الاعياد الرسمية.