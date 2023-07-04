نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة عن أسعار الأرز

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير تراجع لنحو 3 آلاف جنيه خلال شهر.

وأضاف عبدالرحمن أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة الواحد يباع حاليا بنحو 13 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعره منذ شهر بنحو 16 ألفا وانخفض سعر طن أرز الشعير عريض الحبة إلى 14 ألف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر 17 ألفا.



ولفت أبو صدام إلى تراجع أسعار معظم أنواع الأرز الأبيض ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه ليصل للمستهلك من 20 إلى 23 جنيها للكيلو حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر.

وأشار عبدالرحمن إلى أن السبب الأساسي في التراجع هو عرض كميات كبيرة من الأرز المستورد التي ساهمت في هبوط الأسعار وإجبار مخزني الأرز على طرح كميات كبيرة من الأرز المخزن للبيع خوفا من تدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة، بالإضافة إلي قرب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيرة من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح على بطاقات التموين وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.

وأكد عبدالرحمن أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز انخفضت أسعاره متوقعا أن يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم إلى 15 جنيها للكيلو متوقعا إنتاجا محليا من الأرز الشعير يقارب 7 ملايين طن لزراعة مساحات أرز بالمخالفة هذا العام أكثر من العام الماضي، إضافة للمساحات المحددة من الحكومة متوقعا إنتاج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي لانخفاض كبير في أسعاره.