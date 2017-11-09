نقيب الفلاحين يروج بفرنسا لحملة كلنا معاك من أجل مصر

الصاوي أحمد

وقع حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين على وثيقة “كلنا معاك من أجل مصر” حيث انضمت أعداد غفيرة من الفلاحين في كل مراكز وقرى ونجوع مصر للحملة، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الترشح لفترة ثانية.



وأوضح نقيب الفلاحين في مؤتمر النقابه الشهري الذي انعقد اليوم بحضور لفيف من القيادات، أنه يقود هذه الحمله في اوساط الفلاحين حرصاً منه على الاستقرار ودعم مصر في ظل التربص بها من قوى الشر ورغبة منه في استكمال مسيرة البناء، مشيرا الى انه قام بالتوقيع على الوثيقة حباً في بلدنا مصر ورغبة منه في تقدمها.



يذكر أن حسين عبدالرحمن قام بالانضمام الى العديد من الحملات التى تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية لكنه قرر تقديم دعم الفلاحين الى حملة كلنا معاك من اجل مصر وسوف يسافر قريبا لفرنسا للدعوه للحمله وسط ابناء الفلاحين بالخارج.