نقيب الفلاحين يرفض زراعة القطن مجددا في المنيا

الصاوي أحمد: تستعد وزارة الزراعة لتجربة زراعة القطن مرة أخرى خصوصا بعد فشل التجارب السابقة خاصة أنه تم استنباط سلالات تجود في المناطق الصحراويةوتتحمل ملوحة المياه ،حيث تم تجربتها في توشكي خلال العام الماضي وتم نقل الفكرة لمنطقة مشروع ال20الف فدان في غرب المنيا لتكون باكورة ونموذج الزراعة ف

الصاوي أحمد:

تستعد وزارة الزراعة لتجربة زراعة القطن مرة أخرى خصوصا بعد فشل التجارب السابقة خاصة أنه تم استنباط سلالات تجود في المناطق الصحراويةوتتحمل ملوحة المياه ،حيث تم تجربتها في توشكي خلال العام الماضي وتم نقل الفكرة لمنطقة مشروع ال20الف فدان في غرب المنيا لتكون باكورة ونموذج الزراعة في أراضي المليون ونصف المليون فدان الملاصقة للمشروع.

ورفض حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين اتجاه وزير الزراعة بزراعة القطن وتجربته في المنيا ،للمرة الثالثة،علي الرغم من الإخفاق لمرتين في السابق ،حتي مع فوات موسم زراعة القطن منذ شهر تقريبا.

وشهدت أراضي العشرين الف فدان في المنيا أزمة نتيجة تعرض المشروع لموجة طقس حار جدا صاحبها عواصف ترابية وصحراوية ،تسببت في تلف محاصيل القطن والذرة الرفيعة واللوبيا في تلك المنطقة،وتعرضت الوزارة لانتقادات حادة عبر وسائل الاعلام وفي البرلمان نتيجة عدم دراسة المشروع بشكل علمي ومراعاة الطبيعة الصعبة في تلك المناطق.

وأوضح نقيب الفلاحين أن موسم زراعة القطن انتهت منذ شهرين فضلا عن عدم صلاحية القطن للزراعة بهذه المنطقه،حيث يجب البدء بزراعة المحاصيل التي تثبت التربة مثل البرسيم .

وأوضح نقيب الفلاحين أن وزير الزراعه يصر علي زراعة القطن في غرب المنيا ، ورغم إعتراض الكثير من باحثين معهد القطن علي ممارسات الوزير الغير مدروسه واعتذار المسؤول المالي للمشروع.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد إجتماعا في 11نوفمبر الماضي و حضره وزير الزراعة ونائب الوزير لاستصلاح الاراضي الدكتور محمد عبد التواب ، ونائبة الوزير للانتاج الحيواني والداجني والسمكي الدكتورة مني محرز وتم تكليفهم تكليفهم بهذا المشروع .

وأشار” نقيب الفلاحين” علي تأكيد الرئيس علي ان اية مشروعات تعمل الدولة علي اقامتها سواء في مجال الزراعة او غيرها يجب ان تستوفي عددا من عوامل النجاح قبل الشروع في اقامتها وفي مقدمتها اعداد الدراسات المتكاملة وتوافر ضمانات تحقيق النتائج واستمرارية الادارة بكفاءة وللاسف ما تم من قبل الوزير لا ينطبق علي اية حال مع تعليمات الرئيس الذي يسعي جاهدا لتنميه زراعيه حقيقيه

وأشار عبد الرحمن أن فشل هذا المشروع يعد انتكاسة كبيره تضاف الي انتكاسات وزارة الزراعه فهل من رجل رشيد يوقف هذا النزيف لاموال الدوله ونحن في اشد الحاجه لكل مليم خاصة أن هذا المشروع تم اختيار مكانه بعنايه ليكون باكورة لتنمية الصعيد.