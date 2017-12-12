نقيب الفلاحين يرفض تصالح الدولة في التعديات

الصاوي أحمد: قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يرفض التعديلات التى تم إجراؤها والتى تقضى بالتصالح فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، مشيراً إلى أن مصر فقدت حوالى 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى؛ بسبب التعديات وأن إنتاجية الفدان الواحد منها تعادل أكثر من إنتاجية عشر أف

الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يرفض التعديلات التى تم إجراؤها والتى تقضى بالتصالح فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، مشيراً إلى أن مصر فقدت حوالى 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى؛ بسبب التعديات وأن إنتاجية الفدان الواحد منها تعادل أكثر من إنتاجية عشر أفدنة من الأراضى المستصلحة حديثا.

وطالب النقيب أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بعدم قبول أو إقرار هذا القانون لما يمثله من تهديد للأمن الغذائي المصرى وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التي تكونت من ملايين السنين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تجهض المشروع القومى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استصلاح مليون ونصف مليون فدان، بينما الحكومة بقبولها التصالح فى جريمة البناء تسهل البناء علي باقى الأراضي الزراعية القديمة.

وأكد أبو صدام أنه سيقوم بالطعن علي قانون التصالح علي الأراضي الزراعية أمام المحكمة الدستورية فى حالة إقراره لأنه يتم تقنين أوضاع المجرمين ويخالف نص الماده ٢٩ من الدستور التي تلزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.