نقيب الفلاحين يدق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحية بنسبة 100% خلال عام

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت عن نفس التوقيت من العام الماضي بنسبة 100% تقريبا، لافتا إلى أن أسعار كيلو اللحمة الحي للعجول البقري الفاخر ( وزن 400 كيلو ) ارتفع من 69 جنيها في نفس التوقيت من العام الماضي إلي نحو 127 جنيها حاليا.

وأضاف أبوصدام أن أسعار جميع المواشي ارتفعت ارتفاعات كبيرة هذا العام فتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم (الحي ) من 115 إلى 127 جنيها ولم يتراوح سعره العام الماضي السبعين جنيها ووصل كيلو لحم الجاموس الفاخر القائم من 110 إلى 115 جنيها وكان سعره العام الماضي من 60 إلى65 جنيها.

وكشف نقيب الفلاحين أنه فيما تراوحت أسعار الأبقار الصغيرة تحت العُشر من 27000 إلي 32000 ألف جنيه والجاموس تحت العشر من 26000 إلى 35 ألف جنيه، فيما ارتفعت كافة أسعار الجاموس الوالد والبقر الوالد والعجول القنية الصغيرة إلى ضعف أسعارها تقريبا في نفس التوقيت من العام الماضي .

وأشار عبدالرحمن إلى أن اللحوم الحمراء المذبوحة زادت أسعارها بنفس المعدل حيث ارتفعت أسعار الكندوز من 160 و170 العام الماضي إلي نحو 230 و 270 جنيها حاليا وارتفع سعر كيلو الجملي من 110 العام الماضي إلي 190 جنيها حاليا وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى من الضأن والمجمدة والمبردة والبتلو بنفس الوتيرة.

وأكد أبوصدام أن زيادة عدد السكان مع عدم زيادة أعداد المواشي بنفس النسبة أدت إلي قلة المعروض من المواشي المحلية وزيادة الطلب عليها حيث وصل إستهلاكنا من اللحوم الحمراء كل عام بنحو مليون طن تقريبا منها نحو 450 ألف طن تقريبا لحوم مستوردة مما ساهم بجانب بعض العوامل الأخرى في ارتفاع جنوني للأسعار .

وتابع عبد الرحمن أن أسعار الأعلاف المصنعة ومستلزمات الأعلاف زادت عن العام الماضي بنفس القدر، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في كيفية إدارة قطاع الثروة الحيوانية بما يحقق الهدف منه مع زيادة دعم مربي الثروة الحيوانية المحلية لتشجيعهم علي مواصلة التربية وللحد من استنزاف العملة الصعبة باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج .



وأفاد بأنه يجب كذا دعم مزارعي المحاصيل العلفية ودعم مصنعي الأعلاف وتوفير مستلزمات تغذية المواشي من ردة وأعلاف وأدوية بيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة مع ضرورة تشديد الرقابة علي أسواق المواشي ومحال بيع الأعلاف ومحال الجزارة للحد من ذبح صغار العجول وإناث الماشية ولمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والأدوية الغير مطابقة للمواصفات ولمنع انتشار الأمراض المعدية ومنع الاستغلال ووقف ارتفاع الأسعار .