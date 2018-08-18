نقيب الفلاحين يدعو لتفعيل الزراعة الذكية

الصاوي أحمدقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن الزراعة الدقيقه(الزراعه الذكيه) طريقه حديثه من طرق الزراعة التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية، وتقلل بشكل كبير في الفجوة بين كمية المياه والإنتاجية المطلوبة لسد الاحتياجات.وأكد نقيب الفلاحين أن هذا المشروع لو تم

الصاوي أحمد

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن الزراعة الدقيقه(الزراعه الذكيه) طريقه حديثه من طرق الزراعة التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية، وتقلل بشكل كبير في الفجوة بين كمية المياه والإنتاجية المطلوبة لسد الاحتياجات.

وأكد نقيب الفلاحين أن هذا المشروع لو تم تغعيله بمصر فإنه سيمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة لما سيساهم به استخدام نظم علوم الأرض في تحديد احتياجات النبات من مياه أو أسمدة وإمداده بها،

وأوضح الحاج حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أنه وفي ظل الفقر المائي الذي تعيشه مصر فإن الاتجاه للطرق الحديثة في الزراعة لتوفير المياه يعتبر من الحلول المطروحة، لافتا إلى أن الزراعة الدقيقة طريقة فعالة من هذه الطرق لأنها تعطي توفر المياه وتعطي إنتاجا أفضل.

