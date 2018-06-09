نقيب الفلاحين يحذر من سوء استخدام منظومة الكارت الذكى

الصاوى أحمدحذرت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن، من سوء استخدام الكارت الذكى للفلاحين والمزارعين والمزمع تطبيقه والعمل به قريبا، كما طالبت النقابة العامة بضرورة الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح الذكى والانتهاء من تلك المنظومة الجديدة فى أقرب وقت، للتيسير على جموع الفلاحين ب

الصاوى أحمد

حذرت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام حسين عبدالرحمن، من سوء استخدام الكارت الذكى للفلاحين والمزارعين والمزمع تطبيقه والعمل به قريبا، كما طالبت النقابة العامة بضرورة الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح الذكى والانتهاء من تلك المنظومة الجديدة فى أقرب وقت، للتيسير على جموع الفلاحين بكل محافظات الجمهورية.

وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين فلاح حائز على أرض زراعة وسوف يستفيد من هذا الكارت فور تفعيله والعمل به،لافتا إلى أن الكارت الذكى يحدد المساحة الزراعية بدقة وأصناف المحاصيل التى تعطينا تعدادا دقيقا يساعد على ترشيد الدعم وتوصيله الى مستحقيه وذلك فى حال ربطه بأنظمة توزيع الأسمدة، كما يمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وذلك فى حال ربط الكارت بالحجر الزراعى حيث يمكن معرفة من يصدر شحنات غير مطابقة للمواصفات بسهوله ومحاسبته على ذلك، ويوفر هذا النظام جهدا وتعبا للمزارعين، كما يقضى على الحيازات الوهمية وفساد الدفاتر.

وأوضح نقيب الفلاحين،أن سوء استخدام كارت الفلاح الذكى يحوله الى “كارت غبي” وذلك فى حالة عدم متابعته بالحذف والاضافه للحائزين على الأراضى الزراعيه عند نقل الحيازه من شخص لاخر، وتحول الارض من زراعيه الى سكنيه تجاريه أو من ارض صحراء الى زراعية بمعنى انه لا يتوقف نجاح المشروع على مجرد انطلاقه لكن يجب الاستمرار فى تطويره ومتابعته بحيث لا يصبح الهدف منه جمع اموال الفلاحين دون تقديم اى فائده لهم.

وكان قد أعلن رئيس قطاع الخدمات والمتابعة فى سبتمبر ٢٠١٦،عن استخراج ٣٧٠٠ كارت ذكى تم توزيعها فى محافظتى الإسماعيلية والسويس كمرحلة للتدريب الى أن أعلن البنك الزراعى المصرى جاهزية ٢ مليون و٣٠٠ الف كارت تنتظر قرار وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء لتوزيعها على الفلاحين.