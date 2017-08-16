نقيب الفلاحين يحذر من زحف الكرة الخماسية على الأراضى الزراعية

الصاوي أحمد: حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من ظاهرة انتشار الملاعب الخماسية، وقاعات الافراح والحفلات علي الأراضي الزراعية .وأشار إلى أن ظاهرة الملاعب الخماسية تفاقمت منذ بداية ثورة يناير، إذ انتهز أصحاب رؤوس الأموال ظروف الفلاح، وحاجته للمال في استغلال الأراضي بطرق غير مشر



الصاوي أحمد:



حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من ظاهرة انتشار الملاعب الخماسية، وقاعات الافراح والحفلات علي الأراضي الزراعية .

وأشار إلى أن ظاهرة الملاعب الخماسية تفاقمت منذ بداية ثورة يناير، إذ انتهز أصحاب رؤوس الأموال ظروف الفلاح، وحاجته للمال في استغلال الأراضي بطرق غير مشروعة، لتحقيق أرباح طائلة .

وطالب جميع أجهزة الدولة المعنية بالتحرك لوقف ما وصفه بالسرطان الذى يدمر الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن معظم تلك الملاعب تعتمد علي سرقة التيار الكهربائي، وسط عدم تحرك المسئولين لوقف التعديات.



وأوضح نقيب الفلاحين أنه يتم بناء ملاعب كرة قدم خماسية، وقاعات أفراح، وتأجيرها بعشرات الألاف من الجنيهات شهرياً، وقد يرى بعض الفلاحين ذلك أفضل فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

