نقيب الفلاحين يؤكد صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى جميع المحافظات

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، توافر الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية بكل محافظات مصر خصوصا محافظات الصعيد، كما نفت النقابة وجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأيٍّ من محافظات الجمهورية.

وأكد النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار،أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي فى الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، منوها بأن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كل الاحتياجات بالسوق المحلية، ويتم تصدير الفائض للخارج، مثما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

و.أوضح نقيب الفلاحين – في تصريحات اليوم – أنه قد تم صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية ” الإصلاح – الائتمان-الاستصلاح بالإضافة إلى شون البنك الزراعى”، بجميع المحافظات، وذلك بعد وقف صرف الأسمدة الشتوية، حيث تم صرف المقررات السمادية الصيفية، بلجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرع الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الصيفية.