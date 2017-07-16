نقيب الفلاحين: نرفض تسعيرة الحكومة لمحصول القطن

الصاوي احمدانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين قرار المجموعة الاقتصادية الخاص بتحديد سعرضمان بقيمة 2300 جنيها لقنطار القطن من الوجه البحرى و2100 جنيه بالوجه القبلى، مشيراً إلى أن السعر لا يتناسب مع الواقع .وأوضح نقيب عام الفلاحين أن زراعة القطن ستشهد خلال الاعوام الم

الصاوي احمد

انتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين قرار المجموعة الاقتصادية الخاص بتحديد سعرضمان بقيمة 2300 جنيها لقنطار القطن من الوجه البحرى و2100 جنيه بالوجه القبلى، مشيراً إلى أن السعر لا يتناسب مع الواقع .

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن زراعة القطن ستشهد خلال الاعوام المقبلة تراجعاً كبيراً بسبب ارتفاع تكاليف زراعه الفدان الواحد إلي أكثر من 13 ألف جنيه خاصة بعد ارتفاع اسعار الوقود التى اثرت على اسعار مستلزمات الانتاج وأجور الأيدى العاملة.

واوضح أن زراعة القطن تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة فى ظل تراجع انتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالبذورالأجنبية، فضلا عن تأثير التغيرات المناخ .

ويعتبر سعر الضمان لشراء القطن التزام من الحكومة بشراء القطن بذلك السعر في حالة انخفض سعره في السوق، ومن المعتاد أن تكون أسعار السوق أعلى من ذلك.