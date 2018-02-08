نقيب الفلاحين: مشروع الصوب نقلة حضارية فى عالم الزراعة

ضرورة وضع خطة قومية عاجلة لتطوير القطاع الزراعىالصاوي أحمدأشاد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، الذى يتم تنفيذه حاليًا، وأثنى على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والتى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، موضحًا أن المشر

ضرورة وضع خطة قومية عاجلة لتطوير القطاع الزراعى





الصاوي أحمد





أشاد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، الذى يتم تنفيذه حاليًا، وأثنى على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والتى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، موضحًا أن المشروع سيسهم فى تطوير الزراعة المصرية، ورفع إنتاجية الأراضى الزراعية، موجهًا الشكر للرئيس والقوات المسلحة على تنفيذ المشروع.

وقال واصل، فى بيان صحفى أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ظهر اليوم الخميس: المشروع يمثل نقلة حضارية حديثة للزراعة المصرية، وخطوة رائعة، وسوف يعمل على إعادة الزراعة المصرية إلى سابق أمجادها، التى كانت عليها فى الماضى، بالإضافة إلى أنه سيغير شكل الزراعة فى مصر.

جاء ذلك تعقيبًا على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الزراعات المحمية (الصوب الزراعية) والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

وتابع واصل: نتمنى ألا يسير القطاع الزراعى بالتوازى مع مثل هذه المشروعات لتحقيق النتائج الأفضل التى ينتعش بها الاقتصاد القومى، باعتبار أن الاقتصاد الزراعى يحمل النجاة للاقتصاد.

وطالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة، بوضع خطة قومية لتطوير القطاع الزراعى بصفة عامة، وبصورة خاصة داخل أراضى الوادى القديم، لتقليل كميات المياه التى يتم استخدامها عند رى المحاصيل، إضافة إلى تحقيق الإنتاجية الأكبر فى حجم المحاصيل الزراعية.