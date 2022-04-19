نقيب الفلاحين: مزارعو الثوم يصرخون من تدني أسعاره

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي الثوم يصرخون من تدني أسعاره؛ حيث يتراوح سعر كيلو الثوم في الحقل من 1.5 إلى 2.5 جنيه، لافتًا إلى أن مزارعي الثوم يتعرضون لخسائر فادحة، ولا يجدون من يدعمهم ويخفف من آثار خسائرهم.

وأضاف عبدالرحمن ان زراعة الثوم تتم في شهري سبتمبر واكتوبر حسب المناخ من كل عام ويتم الحصاد في شهري مارس وابريل ويصل متوسط انتاج الفدان نحو 10 أطنان حسب النوع وطبيعة التربه وتعتبر مصر ثاني اكثر الدول انتاجا للثوم من وحدة المساحه وتعد محافظتي المنيا وبني سويف من اكثر المحافظات زراعة للثوم في مصر وأشهر اصناف الثوم التي تزرع في مصر هي الثوم البلدي (الابيض) والثوم الصيني(الاحمر)

وكانت تكلفة متوسط فدان الثوم هذا الموسم نحو ثلاثين ألف جنيه، نظرًا لارتفاع ثمن تقاوي الثوم الذي وصل وقت الزراعة إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وأشار “أبوصدام” إلى أن أسباب انهيار اسعار الثوم يرجع الي زيادة المساحات المزروعة من الثوم التي وصلت إلى 90 ألف فدان تقريبا، بزياده نحو 20 الف فدان عن العام الماضي مع ضعف عمليات التصدير نتيحة انحسار وباء كورونا وتقلص الطلب علي الثوم محليا وعالميا.