نقيب الفلاحين مبشرًا: سنزرع 4 ملايين فدان قمح الموسم المقبل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل، لافتا إلى أننا نعمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة بتقاوٍ معتمده بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا وزيادة دخل المزارعين.

وأضاف عبدالرحمن أن الدوله المصرية تسعي بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح، وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذا لتوجيهات القياده السياسية لاستراتيجية التنميه الزراعيه المستدامه ضمن رؤية مصر 2030 حيث يعتبر القمح اهم سلعه حاليا للشعب المصري وتعد مصر اكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح.

وأشار عبدالرحمن أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في اواخر نوفمبر واول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في ال10 سنوات الاخيره من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدوله والإنتاجية.

وأكد عبد الرحمن حيث اهتمت به الحكومه المصرية إهتمام كبير جدا من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعه داخل الاراضي المستصلحه حديثا مثل مشروع الدلتا الجديده حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافره و4000 فدان بمشروع عين داله بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الاقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 الف فدان بشرق العوينات وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعيه الاخري حتي وصلت المساحة المنزرعه من الاقماح الموسم المنقضي الي نحو 3 مليون و650 الف فدان لاول مره في تاريخ مصر.

وأضاف عبد الرحمن زاد سعر اردب (150)كيلو جرام من 400 جنيه عام 2013 الي 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في زراعة الاقماح.

وأكد “عبدالرحمن” أنه إضافة الي التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح اتجهت الدوله للتوسع الراسي بزيادة الانتاجيه وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعيه والارشاد بمواعيد زراعة الأقماح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي انتاجيه ممكنه ووضع خريطه صنفيه لكل محافظه واستخدام احدث الاساليب الزراعيه الحديثه واستخدام احدث الالات والمعدات الزراعيه المتطورة لزراعة الاقماح واستنباط اصناف عديدة من الاقماح ذات إنتاجية عالية وتقاوم الامراض وتتحمل التقلبات المناخيه وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي المعتمده في الزراعه.

وأشار نسبة التقاوي المعتمدة زادت من 40% عام 2013 الي 70% عام 2023 مع التوسع في زراعة الحقول الارشاديه ونشر المبادرات الوطنيه التي تهدف للنهوض بمحصول القمح والتوسع في انشاء صوامع حديثه لتخزين الاقماح وصلت ل75 صومعه متطوره عام 2023 وكانت عام 2013 اقل من 40 صومعة وذلك لمنع إهدار القمح الذي كان يفقد نتيجه التخزين بالطرق القديمه داخل شون ترابيه وصوامع غير متطوره والذي كان يصل ل 15% احيانا فاقد وزادت السعه التخزينيه من اقل من 1.5 مليون طن عام 2013 الي سعه تخزينيه تصل لأكثر من 3.6 مليون طن عام 2023 ,وما زال انشاء الصوامع الحديثه مستمر.

واردف ابوصدام أن الدوله تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الاقماح في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل اراضي الدوله المنتجه للاقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخيه السلبية التي تقلل الانتاج العالمي من الاقماح في سعي دائم لنبدا الجمهورية الجديده بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل التي تهدف لتركيع الدولة المصرية قائلا بصوت مسموع: لن نركع الا لله.