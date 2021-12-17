نقيب الفلاحين: مبادرة البنك الزراعي بإسقاط المديونيات حتي 100ألف جنيه نهاية سعيدة لعام 2021

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بمبادرة البنك الزراعي بإسقاط ديون المتعثرين بمديونات حتي100ألف جنيه، لافتا إلي أن هذه المبادرة “نهاية سارة وسعيدة” للمزارعين بنهاية عام 2021.

وأضاف عبدالرحمن أن البنك الزراعي سوف يستكمل مبادرته السابقة للمتعثرين بإسقاط كافة الديون وفؤائدها للعملاء التي تصل مديوناتهم حتي 25 ألف جنيه، كما سيتم إسقاط كافة مديونات المتوفين من المتعثرين الذين لم يسددوا حتي30نوفمبر 2021 مهما بلغت قيمتها.

وأشار عبدالرحمن إلي أن المبادرة تشمل استكمال المبادرة السابقة باسقاط نصف مديونات المتعثرين بمبالغ حتي 10ملايين جنيه بشرط سداد نصف القرض المتعثر سداده تسهيلا للمزارعين وتشجيعهم علي مواصلة العمل والإنتاج وعودتهم للعمل مع البنك بعد تصحيح أوضاعهم.

وأوضح عبدالرحمن أن المبادرة الجديدة يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل متعثر وتسوي نحو 4 مليارات جنيه وتتيح للعملاء العوده مجددا للاقتراض من البنك كتوجه عام من الدولة للتخفيف علي المواطنين ومساعدتهم لتخطي آثار وباء كورونا بعد عدة مواسم صعبة.