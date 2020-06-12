نقيب الفلاحين: لا صحة لارتفاع أسعار الأرز بالأسواق الفترة المقبلة

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز بالأسواق الفترة المقبلة لقلة المعروض، لافتًا إلى أن مصر تملك مخزونًا استيراتيجيًا من الأرز يكفي حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى الإنتاج المحلي.

وأوضح عبد الرحمن أن المحصول الذي يبدأ حصاده في سبتمبر المقبل تزيد المساحة المزروعة عن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز هذا الموسم، وهي مليون و74 ألف فدان التي تكفي الاستهلاك المحلي الذي يقدر بـ3.4 مليون طن أرز سنويًا.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه ورغم أزمة كورونا فإن الجهود الحكومية الكبيرة حالت دون ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وحافظت على استمرار التصدير بقدر الإمكان حتى بلغت صادارات مصر الزراعية يناير 2020 وحتى الشهر الحالي، 3 ملايين و226 ألفا و150 طنا، بل وتمكنت مصر من فتح أسواق جديدة.

وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة المصرية تسعى جاهدة لزيادة مساحات زراعة الأرز الموفر للمياه (الأرز الجاف) ليكون بديلًا عن الأصناف التقليدية الشرهة فى استهلاك المياه في الفترة القادمة، مثل صنفى سخا 109 وسخا 108 الجديدين لاتجاه السياسة العامة للدولة نحو توفير المنتجات الزراعية بالقدر اللازم للسوق المحلية مع الاستفاده القصوى من كل قطرة مياه.