نقيب الفلاحين : سعر كيلو الأرز سيعود إلى 10 جنيهات بعد 20 يوما

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع أن يتراجع طن الأرز الشعير إلى 10 آلاف جنيه لافتا إلى أن سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبه يباع بـ 13 ألف جنيه وعريض الحبة إلى 13 ألف وخمسمائة جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع تراجع أسعار الأرز بعد 20 يوما من الآن ليصل كيلو الأرز الشعير إلى 10 جنيهات ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 15 ,الي 17 جنيه حسب النوع لعدة أسباب أولها زيادة المساحات المنزرعة من الأرز عن العام الماضي بنحو 500 الف فدان وثانيا وجود كميات كبيرة من الأرز المستورد مخزنة لدي التجار وثالثا بدء حصاد الارز المبكر بعد 20 يوم من الآن.

وأشار عبدالرحمن إلى أن طن الأرز الأبيض عريض الحبه يباع حاليا بنحو 22 ألف جنيه فيما وصل سعر طن الأرز الابيض رفيع الحبه إلي 20 ألف جنيه ويتراوح السعر للمستهلكين ما بين 22 إلى 23 جنيه للكيلو.

وأكد عبدالرحمن أن استيراد كميات كبيرة من الأرز أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض اسعار الارز مضيفا أن الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي أدي إلي تهافت المزارعين علي زراعة الارز بالمخالفة للمساحات المحددة من قبل الحكومه هذا الموسم مما زاد المساحات المنزرعه من مليون و100 الف فدان الموسم الماضي الي أكثر من مليون و600 الف فدان الموسم الحالي.