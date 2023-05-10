نقيب الفلاحين: زيادة معدلات التصدير أبرز أسباب ارتفاع أسعار الثوم

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، استمرار ارتفاع أسعار الثوم بشكل جنوني في الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 30 جنيهًا، ويباع للتصدير بأسعار تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أبو صدام أنه قد باع المزارعون الثوم فى الحقل بأسعار تراوحت من 4 إلى 6 جنيهات، وكان المزارعون قد باعوا الثوم، في الموسم الماضى، الكيلو من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

وكشف أبو صدام أنه نظرًا لخسائر المزارعين، خلال المواسم السابقة، فقد قلّصوا مساحة زراعة الثوم، مما قلّل الإنتاجية فارتفعت أسعاره.

وأردف نقيب الفلاحين أن الثوم الآن كله مخزَّن لدى التجار، وهم يحتكرون السوق، وقد زادت أسعاره بعد زيادة الكميات المطلوبة للتصدير وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية والمعيشية الأخرى، وكذا قلة المعروض، وتعطيش السوق، مع زيادة الطلب أسهم في تفاقم زيادة الأسعار.