نقيب الفلاحين: زيادة أسعار السولار تقضي على أمل التنمية الزراعية

الصاوي أحمد: قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن رفع الدعم عن السولار يفقدنا الأمل في التنميه الزراعية بالأراضي الجديدة لأن كل هذه الأراضي تسقي عن طريق الآبار الجوفيه العميقه وتستخرج المياه بمواتير تستعمل بالسولار، كما أن المعدات التي تستصلح وتعد الارض للزراعه من حرث وتسويه وخلافه سواء جرارات

الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن رفع الدعم عن السولار يفقدنا الأمل في التنميه الزراعية بالأراضي الجديدة لأن كل هذه الأراضي تسقي عن طريق الآبار الجوفيه العميقه وتستخرج المياه بمواتير تستعمل بالسولار، كما أن المعدات التي تستصلح وتعد الارض للزراعه من حرث وتسويه وخلافه سواء جرارات أو لودرات تستخدم المحروقات مما يزيد تكلفة الزراعه والاستصلاح للضعف مع تدني أسعار المنتج الزراعي وزيادة اسعار مستلزمات الزراعه ودون وجود دعم للمزراع فإن ذلك كله سيقضي علي طموحات الدوله في تنميه زراعيه.

وأضاف نقيب الفلاحين أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يؤدي الي زيادة اسعار المنتج الزراعي علي المواطنين بدون فائده للفلاح حيث أن تكاليف نقل المحصول بالسيارات ستزيد ونقل معدات الزراعه وعمال الزراعه ستزيد علاوه علي زيادة تكاليف الري والرش وإعداد الارض للزراعه لان كل الالات تستخدم السولار أو البنزين.

وأشار إلي انه ومع ضرورة رفع الدعم وحتي لا تتأثر الزراعه والفلاح بهذه القرارات التي تهدف الي توصيل الدعم لمستحقيه واعادة توزيعه بطريقه عادله،علي الدوله استحداث طريقه لدعم الفلاح وتخفيف الاعباء عليه لان الفلاح ستقع عليه كل الزيادات التي سوف تصاحب رفع الدعم من رفع اسعار الاجره بالمواصلات وارتفاع اسعار المنتجات التي يحتاجها سواء اداوات زراعيه أو صحيه أو علميه…الخ.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالرأفة بالفلاحين وحتي لا تدهور أحوال الزراعه تقليل اسعار المستلزمات الزراعيه الاخري ودعم الفلاح دعم عيني وتقليل اسعار تقنين الاراضي ورفع الضرائب والغرامات عن المزارعين واعفاء الالات الزراعيه والمستلزمات من تقاوي وادويه من الجمارك وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه.

جدير بالذكر ان وزارة البترول والثروة المعدنية اعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا صباح يوم السبت، 16 يونيو 2018.