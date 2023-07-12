نقيب الفلاحين: زراعة التين الشوكي قليلة التكاليف وذات عائد اقتصادي عالي جدا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن زراعة التين الشوكي قليلة التكاليف، حيث يحتاج الفدان حوالي 250 شتلة جاهزه للإنتاج في خلال عام وتباع الشتله بـ 10 جنيهات في حين تباع الثمرة الواحدة بنحو 5 جنيهات وينتج الفدان نحو 15 طن في المتوسط، ويتراوح سعر الطن من 18 إلى 20 ألف جنيه، لافتا إلى أن التين الشوكي يصدر للخارج لاستخراج زيت يستخدم لأغراض طبية يصل سعر اللتر منه إلى 1000 دولار تقريبا.

وأضاف عبدالرحمن أن المساح المنزرعة في مصر من التين الشوكي تزيد عن 60 ألف فدان منها نحو 15 ألف فدان في محافظة المنيا وحدها وهو محصول قليل استهلاك المياه يمكن زراعته كمصدات للرياح في المناطق الصحراويه لأنه يتحمل الجفاف ويقاوم التصحر.

وأشار ابوصدام أن التين الشوكي نوع من أنواع الفاكهه له ثمار عليها اشواك لها لب له فوائد صحيه كثيره فهي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتنظف القولون وتحسن صحة القلب وتخفض نسبة الإصابة بالسرطان وتحيل دون نمو الخلايا السرطانيه وتخفض نسبة الكولسترول في الدم وتقوي المناعه وتقوي العظام والأسنان.

وأكد عبدالرحمن أن كل طن التين الشوكي يستخرج منه لتر زيت تين شوكي تقريبا لهذا الزيت قدره عاليه علي مكافحة علامات الشيخوخه ويقوي الاظافر ولذا يصل سعره لنحو 1000 دولار تقريبا ويستخدم في بعض المراهم الطبيه والكريمات التي تضع علي البشره لمنع الترهلات وترطيب البشرة.