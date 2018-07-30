نقيب الفلاحين: زراعة التبغ يدمر الأرض الزراعية

الصاوي أحمد:قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يرفض زراعة التبغ في مصر، مشيرا إلى أن نبات التبغ من النباتات كثيفة التغذية، أي أنه سيقضي على كل العناصر المغذية في التربة خلال سنتين، لافتا إلى أن هذا النبات ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة وان الم

الصاوي أحمد:





قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يرفض زراعة التبغ في مصر، مشيرا إلى أن نبات التبغ من النباتات كثيفة التغذية، أي أنه سيقضي على كل العناصر المغذية في التربة خلال سنتين، لافتا إلى أن هذا النبات ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة وان المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية، أنه يستنكر بعض الآراء التي تسعى لزراعة التبغ في مصر بحجة توفير العمله الصعبه جراء استيراد اوراق التبغ لصناعة السجائر قائلا إن زراعة الارز اولي وزراعة الذره لان هذه المحاصيل اساسيه وأن التبغ ليس له مردود اقتصادى، ولا يحقق مزايا اقتصادية.ويحتاج بعد الحصاد إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول تسمى بالتعطين.و لا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر لها عادات وتقاليد وأعراف تمنع زراعة التبغ، قائلا:”نحن نسعى للحد من التدخين بدلا من زراعته ولو كان الأمر تحكمه الجدوي الاقتصاديه لكان الحشيش والنباتات المخدرة اجدي اقتصاديا قائلا إن زراعة التبغ ممنوعة فى مصر، بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1966 بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.علاوة علي ان مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد و لن تستغنى وزارة الزراعة عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى مثل القطن أو قصب السكر. أو الارز.