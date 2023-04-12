نقيب الفلاحين: رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه قطع الطريق على تجار الأزمات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إن تحديد سعر 1500 جنيه لأردب القمح هو بمثابة هدية عيد الفطر من الرئيس السيسي للفلاحين، لافتا إلى أن المزارعين استقبلوا الخبر بفرحه عارمة.

وأضاف أبوصدام أن قرار إضافة حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023 ليصل إردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط إلي 1500 جنيه قرار مناسب، وجاء في الوقت المناسب ليقطع الطريق على تجار الأزمات.

وتابع عبدالرحمن أن سعر القمح بعد هذا القرار يزيد نحو 700 جنيه في كل أردب عن الموسم السابق بواقع 14000 ألف جنيه زيادة عن الموسم الماضي لكل فدان.

وأردف أبوصدام أن القرار جاء استجابة لطلبنا السابق بضرورة النظر في سعر أردب القمح ليواكب السعر في السوق الحر طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الخصوص.

وأشار عبدالرحمن إلى أن هذا السعر مجز وسيساهم في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات الاقماح التي ستورد للحكومة كما يحفز المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح الموسم المقبل ويحد من استنزاف العمله الصعبه لاستيراد الاقماح.

وأكد أبوصدام أنه يرحب بالقرار ويشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لانحيازها الدائم للمزارع،

مؤكدا أن هذا القرار أدخل السرور على أكثر من 50 مليون فلاح هم مزارعي وأسر مزارعي الاقماح في مصر حيث أن مساحات زراعة الأقماح هذا الموسم تخطت 3.6 مليون فدان ونتوقع إنتاجية تزيد عن 10 مليون طن بمتوسط إنتاجية 3 أطنان لكل فدان.