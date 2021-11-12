اقتصاد وأسواق

نقيب الفلاحين: رفع أسعار قصب السكر بات أمرًا ضروريًا

مطالب بزيادة سعر توريد القصب
الصاوي أحمد 11:42 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 11:42 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن رفع سعر قصب السكر بات أمرًا ضروريًا بعد ارتفاع سعر السكر عالميًا ومحليًا، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى 10500 جنيه مقابل 8200 جنيه خلال منتصف سبتمبر الماضي، مع ارتفاع تكلفة زراعة القصب، مشيرا إلى أن سعر طن قصب السكر جامد لا يتحرك منذ 2018 عند 720جنيها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها.

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وتابع “ابوصدام” أن جمود سعر قصب السكر يتسبب في غضب مزارعي القصب الذين ينتظرون حصاد المحصول عاما كاملا في الوقت الذي ينتج طن قصب السكر نحو 120 كيلو من السكر، ويباع الكيلو حاليا من11 الي 12 جنيها.

وأشار “أبوصدام” إلى أنه يطالب برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه علي الأقل، تجنبًا لتدهور معيشة مزارعي القصب وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة، خاصة أن كل مزارعي القصب يعيشون بمحافظات الصعيد الأكثر فقرًا والأولى بالدعم والرعاية.

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واوضح أن موسم حصاد القصب سيكون مع بداية العام الجديد، وأن مزارعي القصب ينتظرون على أحر من الجمر النظر اليهم ومساواتهم بباقي المحاصيل التي ارتفعت أسعارها تماشيًَا مع الارتفاع العالمي لكل المنتجات الزراعية.

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بقلم الصاوي أحمد

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