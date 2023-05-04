نقيب الفلاحين: رفع أسعار السولار سيساهم في ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن قرار الحكومة برفع أسعار السولار سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن رفع سعر السولار جاء بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا.

وأضاف عبدالرحمن إننا دولة مستورده للمواد البترولية ولذا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعارها في العالم.



وأوضح عبد الرحمن أن رفع سعر لتر السولار بمقدار جنيه واحد سوف يزيد من الأعباء الاقتصادية علي المزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية علي المواطنين.

وأشار عبدالرحمن إلى أننا نعيش موسم حصاد الأقماح ويتوقع ارتفاع تكلفة حصاد ودرس الأقماح بعد زيادة أسعار السولار فدريس الأقماح حاليا قد يصل إلى 250 جنيها كل ساعة بعد أن كان 230 جنيها قبل رفع أسعار السولار ويستغرق الفدان من 4 إلى 6 ساعات دريس حسب نضج وجفاف عيدان الأقماح.

كما يتوقع وصول أجرة حرث الفدان إلى 500 جنيه بدلا من 450 جنيها قبل رفع أسعار السولار.

وأكد أبوصدام أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك نقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من ارتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة الجديد.



وأشار إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة الأخرى من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.