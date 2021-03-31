اقتصاد وأسواق

نقيب الفلاحين : ربح فدان القمح يصل إلى 9 آلاف جنيه بعد الأسعار الجديدة

بعد التوريد يتم احتساب مصروفات الفدان بـ 10000 جنيه مع الإيجار و5000 جنيه فقط بدونه، بما يعني أن الفدان من الممكن أن يحقق 4 آلافف جنيه بعد سداد إيجاره و9 آلاف جنيه من غيره
الصاوي أحمد 5:05 م, الأربعاء, 31 مارس 21 5:05 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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توقعت نقابة الفلاحين أن يتراوح هامش ربح فدان القمح بعد إعلان الأسعار الجديدة من 4 إلى 9 آلاف جنيه وهى تمثل حصيلة بيع وتوريد المزارع لمحصول فدان واحد.

وأكد بيان حكومي نشر قبل قليل موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين لـ”المال”، أن متوسط إنتاجية الفدان هذا العام 20 إردبا ومتوسط سعر التوريد 700 جنيه بما يعني تحقيق الفدان 14000 جنيه بعد التوريد يتم احتساب مصروفات الفدان بـ 10000 جنيه مع الإيجار و5000 جنيه فقط بدونه، بما يعني أن الفدان من الممكن أن يحقق 4 آلاف جنيه بعد سداد إيجاره و9 آلاف جنيه من غيره. 

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وتوقع تجار أن تؤثر أسعار القمح على مصر نتيجة زيادتها عالميا خلال الفترة الماضية، لكنه قد يكون محدودًا بالنظر إلى وجود مساحة في الموازنة تسمح لمصر بالتعامل مع هذه الزيادات.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) ارتفاعا كبيرا في شهر يناير الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي وبأعلى معدل شهري منذ يوليو 2014.

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وتعتمد مصر بشكل كبير على بعض الأغذية التي تستوردها من الخارج مثل القمح، التي تعد أكبر مشتر له في العالم، بجانب الزيوت النباتية التي تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الخارج.

وسجلت أسعار القمح  العالمية زيادات كبرى خلال شهر يناير الماضي بارتفاع نسبته 6.8%، وقالت فاو إن الزيادة نتيجة ارتفاع الطلب العالمي والتوقعات بانخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس المقبل، عندما تبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف.

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ومن المتوقع أن يتم إنتاج 9.5 مليون طن قمح محلي الموسم الجاري من مساحة 3.4 مليون فدان في جميع المحافظات.

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بقلم الصاوي أحمد

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