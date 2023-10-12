نقيب الفلاحين: حررنا آلاف التوكيلات للرئيس السيسي والمشاركة في الانتخابات واجب وطني

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،تحرير آلاف الفلاحين توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي،وتجديد الثقة فيه لفترة رئاسية جديدة ،لإستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2014، وتفويضه للقضاء على الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية التى تخطط لزعزعة استقرار مصر.

وشكل النقيب العام مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات لجان نوعية للتواصل مع الفلاحين والمزارعين الراغبين فى عمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسة المقبلة،وذلك بمكاتب توثيق الشهر العقاري بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الحاج محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن المكتب التنفيذى لمجلس النقابة فى انعقاد دائم منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تلقى مكاتب التوثيق والشهر العقارى بالمحافظات للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أنه قد تم تحرير الاف التوكيلات للرئيس السيسي فى محافظات الوجهين القبلي والبحري

وأضاف النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم الخميس، أنه اتفق مع نقباء الفلاحين الزراعيين بالمحافظات على تنظيم حملة توعية للفلاحين بالنجوع والعزب والقرى على مستوى الجمهورية لتشجيعهم وحثهم على المشاركة في العملية الإنتخابية للظهور بشكل يليق بالشعب المصري امام دول العالم أجمع،مشيرا الي أن الفلاحين نظموا مظاهرات دعم وحب للرئيس السيسي أمام مكاتب التوثيق والشهر العقارى ،حيث شهدت إقبالا غير مسبوق من الفلاحين والمواطنيين على حد سواء خلال الأيام الماضية ، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن انتشر نقباء الفلاحين بكافة مراكز المحافظات من خلال منسقيها بالمراكز، ووفروا وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى البعيدة لنقل المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري، كما تم تخصيص مقرات النقابة العامة لاستقبال المواطنين.

وأوضح نقيب الفلاحين، إلى أن آلاف الصعايده والفلاحين توافدو على مكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي واصطف المواطنون فى طوابير الانتظار أمام موظفى الشهر العقارى، ومراعاة لذوي الإحتياجات الخاصة فقد تم التواصل مع المسئولين لتخصيص ساعة لهم لتحرير التوكيلات والاستمارات اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع احتفاظهم بالحق فى عمل الاستمارات فى أى وقت مناسب لهم.

وأكد عبدالستار ، إن المشاركة في الانتخابات وتأييد الرئيس السيسي واجب وطني لإستكمال مسيرة الإنجازات، حيث كان للفلاحين النصيب الأوفر من تلك الإنجازات الهائلة غير المسبوقة،لافتا أن مبادرة حياة كريمة التي شهدتها قرى محافظات مصر، بمثابة مشروع القرن، حيث جعل الفلاح يشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن، بعد أن ظل لفترات طويلة يعاني ولا يجد من يسمع له ليعيد الرئيس السيسي الحياة الكريمة لأكثر من 80 مليون مواطن مرة أخرى، وأن الفلاح يعيش عصره الذهبي في ظل عهد الرئيس السيسي، ويبذل قصارى جهده لرد الجميل، خاصة بعد أن أيقن الجميع أنه سيحصل على حقه كاملا، وأنه في بؤرة إهتمام الدولة.