نقيب الفلاحين: جيش مصر الأخضر حمانا من ثورة جياع

أشاد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بصمود الفلاحين والتزامهم بأعمال الزراعة داخل الحقول كنوع من المساندة والمساعدة للدولة، مشيرا إلى أنه لولا تفهم الفلاح لطبيعة الأزمة التى يمر بها العالم، والتزامه بموقعه فى الحقول لارتفعت حجم الخسائر التى قد تتحول فيها الأمور إلى ثورة جياع.

وأكد واصل أن الفلاح المصرى دائم العطاء يمثل جيش مصر الأخضر، وحائط الصد المنيع أمام محاولات أعداء الوطن للإضرار بأقوات الشعب المصرى تزامنا مع أزمة كورونا.

وأشاد واصل، فى كلمة وجهها لكل المنتمين للقطاع الزراعى وأعضاء نقابته، بدور الفلاحين الوطنى الذى دائما ما يبهر العالم، كما أن آباءنا وأجدادنا من الفلاحين هم من صنعوا الأمجاد وهو ما يؤكده التاريخ حيث لا يزال يذكر بطولات الفلاحين التى لا تنتهى.

ويكفينا فخرا أننا جنود جيش مصر الأخضر المسئولين عن الأمن الغذائى للمصريين، وفى الوقت الذى يواجه أبطال الجيش والشرطة الإرهاب ويساندون الدولة فى محاصرة فيروس كورونا القاتل فنحن نؤمن الغذاء كنوع من المشاركة والمساندة للدولة المصرية.

وأضاف واصل فى بيانه أن رسالة جيش مصر الأخضر المقدسة التي كتبتها الأقدار، وهى أعظم رسالة في الحياة، وتمثل التكريم الأعظم من الخالق، وأعلم أنكم تحملتم الكثير من المشقة والتعب، في هذه الظروف العصيبة التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأنهى النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، البيان قائلا: حفظكم الله، ودمتم شركاء النجاح بالجهد والعرق والوعى المكتسب من الطبيعة، لكم جزيل الشكر والدعم الكامل من الأب والزعيم القائد عبد الفتاح السيسي، الذي دائما يوجه الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ممثلا في وزير الزراعة، حفظ الله الوطن ورفع عنا البلاء جميعا.