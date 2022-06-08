نقيب الفلاحين : توريدات القمح ستتخطى 4 ملايين طن ويضع روشتة لزيادتها

كشف حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن توريد القمح لشون بنك التنمية والشون والصوامع التابعة لوزارة التموين سجلت 3.5 مليون طن، مشيرا إلى أن التوريد يشهد تباطؤا حاليا مع ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الحر مثل الذرة والأرز والقمح وأن التوريد مستمر إلى نهاية أغسطس المقبل على أن يتخطي حاجز الـ 4 ملايين طن.

وأضاف نقيب الفلاحين أن هناك مشكلات واجهت عملية التوريد والحصر للزراعة القمح مع تحديد الحكومة 12 إردبا من كل فدان وهي وجود أراض غير محيزة (وضع يد ) فهي ليست لها أوراق وغير مثبتة ويقوم حائزوها بالبيع بالسعر الحر وهو يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه للإردب مقابل 885 جنيها.

وأضاف عبد الرحمن أن العقبة الأخرى التي تواجه عمليات التوريد هي وجود قمح غير مثبت في الحصر لأنه مزروع مضافا على محصول آخر مثل الطماطم والمثبت فعليا هو الطماطم.

ولفت إلي أن هناك بعض المزارعين من قام بالحصول علي أذون بيع من التجار ولكنهم لم يقوموا بالتوريد باسم الفلاحين وبالتالي قد يخضعون للعقوبة، مشيرا إلي أن هناك بعض المزارعين قام بالتلاعب في نوع المحصول للحصول علي الأسمدة حيث يوجد من زرع البرسيم ومثبت في الجميعة أنه قام بزراعة القمح.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بشراء القمح بسعر اليوم وليس بسعر محدد قبل الزراعة لتحقيق أكبر استفادة من القمح المصري.