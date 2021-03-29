نقيب الفلاحين : توجيه السيسي بتنفيذ مشروع«الدلتا الجديدة» يمثل ميلاد دولة زراعية جديدة

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع “الدلتا الجديدة ” يمثل ميلاد دولة زراعية جديدة.

ولفت عبد الرحمن إلى أن هذا المشروع سوف يضيف للرقعه الزراعية المصريه أكثر من مليون فدان تروي بنظم الري الحديثة وتعتمد على المياه الجوفية.

وأضاف أن مكان المشروع يمثل إختيارا رائعا ،ويعظم الإستفادة منه حيث يقع المشروع علي إمتداد طريق محور الضبعة الذي يقترب من أغلب محافظات الدلتا المصرية المكتظة بالفلاحين والمستثمرين الزراعيين المحليين ، ويمتاز المكان بتربة زراعية مثالية ،وقربه من المواني والطرق الرئيسية ومعظم المحافظات المصرية،كما تحتوي المنطقه علي كميات كبيرة من المياه الجوفية المتجددة و الصالحه لزراعة معظم المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن هذا المشروع سوف يخلق مجتمعات زراعية وعمرانيه جديدة وحديثة ، ويساهم في انشاء مناطق صناعية تقوم علي الإنتاج الزراعي مما يدعم الأمن الغذائي لكل المصريين ، ويوفر ملايين فرص العمل ، ويعتبر هذا المشروع نواة للزراعة الحديثة واستخدام نظم الري المتطوره في أرض بكر تخرج أجود المنتجات الزراعية الصالحة للتصدير إلي كافة دول العالم.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مشروع الدلتا الجديدة إحدى حلقات سلسلة طموحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع الزراعي وزراعة واستصلاح 4مليون فدان لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة ، وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، فضلا على أن هذا المشروع يدعم ميزانية الدولة بالعمله الصعبة جراء تصدير الفائض من المنتجات الزراعية.

وأكد علي مساهمة الدلتا الجديدة في إستقرار أسعار المنتجات الزراعيه ، ويفتح آفاقا جديدة للشباب المصري من الزراعيين والمهتمين بالشأن الزراعي.