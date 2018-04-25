نقيب الفلاحين: تهديد المزارعين بالسجن بداية النهاية للأرز

عبدالرحمن: محصول الأرز سيلحق بمصير القطن الصاوي أحمد قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"المال" أن مصير محصول الأرز يسير في نفس الطريق الذي وصل له القطن المصري (الذهب الأبيض)، وسيلحق به والتي تضاءلت مساحته من 2…

عبدالرحمن: محصول الأرز سيلحق بمصير القطن

الصاوي أحمد



قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ”المال” أن مصير محصول الأرز يسير في نفس الطريق الذي وصل له القطن المصري (الذهب الأبيض)، وسيلحق به والتي تضاءلت مساحته من 2 مليون فدان قديما لربع مليون فدان الآن حاليا.

وأكد نقيب الفلاحين أنه بعد أن كنا من كبار مصدري الأرز ستتحول مصر لكبار المستوردين، وذلك بعد قرار وزيري الزراعة والري الذي قلص المساحة المزروعة من مليون و100 ألف فدان مساحة مقننة إلى 724 ألف فدان الموسم الحالي.



وأوضح “عبدالرحمن” أن قرار مجلس النواب تعديل القانون رقم 53 لسنة 1964 لتصبح عقوبة مخالفة قرارات وزيري الزراعة والري الخاصه بزراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بكثرة من الغرامة التي لا تتعدى 50 إلى 3000 جنيه إلى 20 ألف جنيه أو الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، مشيرا إلى أن تهديد الفلاحين بالزج في السجون هو بداية النهايه للأرز المصري.

أشار نقيب عام الفلاحين أن هذه القرارات والتي ينتظر منها توفير المياه كان يجب أن تسبقها دراسات وتفعيل قوانين كثيرة كقانون الزراعة التعاقدية ودراسة مدى جدوى هذه القرارات من حيث كمية المياه التي توفرها والأضرار التي تنتج عنها.

ولفت إلى أن هذه القرارات الصعبة يجب أن تعرض للحوار المجتمعي للخروج بأفضل النتائج من المختصين وأصحاب الشأن، وأن الإجراءات الفردية والمتسرعة ينتج عنها نتائج سلبية، وتتحمل الدوله والشعب ثمن هذه القرارات مستقبلا.