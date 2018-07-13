نقيب الفلاحين: تكلفة فدان الطماطم تقفز إلى 30 ألف جنيه

- تقاوي الطماطم تباع بالتذكرة الصاوي أحمد:قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن بداية زراعة الطماطم في الوجه القبلي تبدأ في منتصف شهر يوليو وتمتد حتى شهر سبتمبر.وأوضح نقيب الفلاحين أن المزارعين يشتكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوي والشتلات حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) م

– تقاوي الطماطم تباع بالتذكرة



الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن بداية زراعة الطماطم في الوجه القبلي تبدأ في منتصف شهر يوليو وتمتد حتى شهر سبتمبر.

وأوضح نقيب الفلاحين أن المزارعين يشتكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوي والشتلات حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) من ثلاثة الى خمسة آلاف بذرة(حبة تقاوي) من ألف إلى الفين جنيه حسب نوع البذور.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع تقاوي الطماطم تجعل المشتل يبيع الألف شتلة ب800 جنيه حيث يحتاج الفدان من 7 إلى 10 الاف شتلة في حالة الترقيع حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى موت كثير من الشتلات، هذا كله مع ارتفاع أسعار السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأسمدة الكيماوية والأيدي العاملة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تكلفة الفدان تتراوح من 25

الى 30 ألف جنيه وينتج الفدان حوالي 20 طن سالم من الآفات والعوامل الجوية السيئه سواء ارتفاع حرارة أو انخفاضها.

وأضاف أن هذا الارتفاع الجنوني سيكلف كيلو الطماطم في المتوسط المزارع من 2جنيه ونصف الى 3 جنيهات في الحقل قبل نقله الى الاسواق ومع غياب الدورى الزراعية وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية.

واشار الى ان وزارة الزراعة لا توفر بذور الطماطم ولا الاسمدة ولا المبيدات بالكم اللازم مع امكانية ذلك، كذلك لا توجد رقابة محكمة على سوق اسعار المغذيات من الاسمدة الورقية وخلافه من المبيدات التي تباع باسعار خيالية دون ادنى رقابة على الاسعار أو المكونات او المنشأ لافتا الأنظار الى أن معظم التقاوي والبذور تأتي من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.

وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور خاصة ان معظمها جديدة على السوق المصرية ومهندسة وراثيا وضرورة توعية وارشاد الفلاحين على انواع التقاوي واوقات زراعتها ونوع التربة التي يفضل ان تزرع فيها حيث أن اصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم في مجال التقاوي المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.