نقيب الفلاحين: تكلفة طاجن الفتة باللحمة الضاني 1000 جنيه في العيد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إنه على عشاق أكل طاجن الفتة باللحمة الضاني في عيد الأضحى أن يدخروا الأموال خلال الأيام الحالية تمهيدًا لشراء طلبات الطاجن التي قد تتعدي 1000 جنيه، لافتا إلى أن كيلو لحم الضاني قائم وصل إلى 150 جنيها ويباع اللحم الضاني في محلات الجزارة بنحو 350 جنيه للكيلو.

وأضاف عبدالرحمن أن طاجن الفته باللحمة يحتاج 2 كيلو لحم بـ700 جنيه وكيلو أرز بـ35 جنيها وطماطم وثوم وفلفل وسمن وزيت وخبز محمص وبصل وجزر وملح وخل وبهارات ومستلزمات أخرى بقرابة 300 جنيه في ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الحكومه بذلت جهودًا كبيرة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث استوردت كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى أن الافراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف والذي أدى لتراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالأيام السابقة والذي انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم الحية وأدى إلى تراجع أسعار المواشي الحيه بنحو 2000 جنيه للرأس الواحدة وانخفض أسعار اللحم البقري القائم من 145 جنيها إلى 135 جنيها للكيلو وكذلك انخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من 130 جنيها إلى 120 جنيها للكيلو.

وطالب أبوصدام الراغبين في التضحية أن يتجهوا إلى المجازر الحكومية لأنها أكثر أمان وللتأكد من سلامة الأضحية وعدم إصابتها بأي أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي للأضحية بالإضافة إلى تجنب التلوث البيئي موضحا أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها لاستقبال المضحيين أيام العيد دون أي مقابل مادي أيًا كان نوع الأضحية.