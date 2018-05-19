نقيب الفلاحين: تساقط الأزهار الموسم الحالى فاقم من تدهور إنتاجية المانجو

النقابة تحذر: ملكة الفواكه فى خطر الصاوى أحمد قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية في خطر بسسب انتشار العفن الهبابى، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام تبلغ 110 ألف فدان، وتعد الإسماعيلية من أشهر محافظات مصر زراعة للمان

النقابة تحذر: ملكة الفواكه فى خطر

الصاوى أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية في خطر بسسب انتشار العفن الهبابى، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام تبلغ 110 ألف فدان، وتعد الإسماعيلية من أشهر محافظات مصر زراعة للمانجو تليها الشرقية.

ويتراوح إنتاج الفدان من صنف مانجو العويس والزبدة وأصناف أخرى بين ثلاثة أطنان ونصف للفدان إلى أربعة ونصف ولاصناف الكنت والأمريكانى من ثمانية الى تسعة اطنان للفدان.

واضاف “ابوصدام” أنه يتوقع انخفاض المحصول هذا العام بسبب التغيرات المناخيه التي أدت إلى تساقط كميات كبيره من الثمار قبل اكتمال النضج وانتشار المن والحشرات التي تؤدي لمرض العفن الهبابي الذي انتشر انتشار واسع مما يهدد بقوه محصول المانجو هذا العام .

وأشار إلى أن غياب الإرشاد للمزارعين وتوعيتهم بتغيرات الجو لتغيير طرق وكميات استخدام المبيدات والأسمدة

للحفاظ على إنتاجية عاليه للفدان مع سرعة انتشار مرض العفن الهبابي والإهمال في مكافحته بالرش الوقائي وعدم انتظام الري وارتفاع منسوب الصرف الزراعي وزيادة ملوحة التربة، كلها عوامل سوف تؤثر بالسلب على إنتاجية الفدان مما يتوقع منه تدهور إنتاج المانجو بالاسماعيلية.



واختتم نقيب الفلاحين بأن وزارة الزراعه دوما ما تتحرك متأخره مع غياب دور المرشد والجمعيات الزراعيه فاننا كل عام امام ازمة من نوع مختلف، كما يضع الزراعه بوجه عام في مرحلة الخطر، مطالبا الوزارة بسرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه.